Accidents

Un total de vingt-sept personnes ont été tuées et 2.000 autres blessées, dont 82 grièvement, dans 1.466 accidents de la circulation survenus en périmètre urbain durant la semaine allant du 30 juillet au 5 août 2018, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Ces accidents sont dus principalement au défaut de maîtrise des véhicules, au non-respect de la priorité, à l'excès de vitesse, à l'inadvertance des piétons et des conducteurs, au non-respect des feux de signalisation et du stop, à la circulation sur la voie de gauche et en sens interdit, à la conduite en état d'ivresse, au changement de direction non-autorisé et au dépassement défectueux, a précisé la DGSN dans un communiqué.

Concernant le contrôle et la répression des infractions, les services de sûreté ont dressé 22.439 contraventions et rédigé 6.308 procès-verbaux qui ont été soumis au parquet général, alors que 16.131 amendes transactionnelles ont été acquittées.

Par ailleurs, la DGSN a fait savoir que les sommes perçues ont atteint 3.696.275 dirhams, faisant état de la mise en fourrière municipale de 3.169 véhicules, de la saisie de 3.085 documents et du retrait de la circulation de 54 véhicules.



Tétouan

L’abattoir municipal de Tétouan sera ouvert à l’occasion de l’Aïd Al Adha les 10 et 11 du mois de Dhou al hijja aux familles désirant accomplir l’abattage dans de bonnes conditions d’hygiène, a annoncé la Commune de Tétouan.

Dans une annonce publique adressée aux habitants de la ville, la Commune de Tétouan a indiqué que son abattoir sera ouvert directement après l’accomplissement de la prière de l’Aïd Al Adha, ajoutant que ce service gratuit est destiné aux habitants de la ville qui n’ont pas d’espace suffisant pour réaliser le rituel du sacrifice du mouton.

Les familles seront libres de venir pendant les horaires d’ouverture accompagnées de leur propre boucher, ou accomplir ce rituel elles-mêmes.

Les responsables de la Commune de Tétouan avaient tenu, vendredi dernier, une séance de travail pour discuter des mesures nécessaires pour faciliter l’accès à ce service dans des conditions optimales.

La réunion a permis de prendre les mesures requises pour garantir le succès de cette opération, notamment la prise de contact avec les services extérieurs compétents, la coordination entre les services communaux concernés pour assurer le respect des conditions d’hygiène, l’aménagement des espaces d’abattage et la gestion des déchets avant et après le jour de l’Aïd.

La réunion a également été l’occasion de souligner la nécessité du nettoyage, de la dératisation et de la désinsectisation, ainsi que de la fourniture des moyens appropriés pour faciliter ce rituel.