CNSS

La Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS) a annoncé qu'elle procédera, à l'occasion de Aïd Al Adha et à titre exceptionnel, au versement des pensions du mois en cours à partir du 15 août.

'’Cette décision incarne la volonté de la CNSS de satisfaire ses assurés et de renforcer les valeurs de solidarité sociale qu'elle véhicule’’, a souligné cette institution, dans un communiqué. La CNSS rappelle, par ailleurs, qu’elle verse près de 544 000 pensions, soit plus de 10 milliards de dirhams par an, dont 82 % sont des pensions de vieillesse.



Imzouren

Les services du commissariat de police d'Imzouren ont arrêté, mardi, un brigadier de police soupçonné de possession et d'utilisation d'une voiture portant des plaques d'immatriculation falsifiées, ainsi que de violation du système de dédouanement.

Une patrouille de la police de la circulation avait entamé les procédures de saisie d'une voiture légère garée illégalement sur la voie publique, avant de constater que ce véhicule appartient au fonctionnaire de police arrêté, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Le mis en cause a installé des plaques d'immatriculation falsifiées afin d'utiliser le véhicule immatriculé à l'étranger, précise la même source, notant que le véhicule ne répondait pas aux normes de dédouanement en vigueur. Le prévenu a été placé en garde à vue sur instructions du parquet compétent, alors que le véhicule a été mis en fourrière municipale, à la disposition de l'enquête menée par la police judiciaire d'Imzouren, conclut le communiqué.



Meknès

Les éléments de la Protection civile ont pu maîtriser un début d'incendie accidentel qui s'est déclaré lundi après-midi au rez-de-chaussée de la préfecture de police de Meknès, a-t-on appris auprès de la préfecture. Selon les données préliminaires, il s’agit d’un incendie accidentel qui a pris dans les rallonges de câbles électriques et téléphoniques, probablement à cause d’un court-circuit, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Les éléments de la Protection civile se sont dépêchés sur les lieux et ont réussi à circonscrire les flammes, précise la même source, ajoutant qu'aucune victime ni dégâts matériels collatéraux ne sont à déplorer. Aussitôt informés, les services de sûreté ont déclenché le protocole de gestion de crise en vigueur, en procédant à l’évacuation rapide de l’immeuble et la mise en œuvre les mesures nécessaires pour protéger les locaux, conclut le communiqué.