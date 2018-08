Safi

Le nombre de projets proposés dans le cadre de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) dans la province de Safi au titre de l’année 2018 s'élève à 33 projets pour un investissement global de 17,3 millions de DH (MDH), dont 11,4 MDH comme contribution de l'INDH.

Ces projets approuvés, lors de la réunion du Comité provincial de développement humain sous la présidence du gouverneur de la province, Lahoucine Chaynane, concernent 17 projets proposés dans le cadre du programme transversal pour un coût global de 8,3 MDH, dont 4,5 MDH comme contribution de l'INDH, 14 projets programmés dans le cadre du programme de lutte contre la pauvreté en milieu rural pour un coût global de 3,8 MDH et 2 projets dans le cadre du programme de lutte contre l'exclusion sociale en milieu urbain pour un coût global de plus de 5 MDH financés entièrement par l'INDH.

Ces projets concernent notamment les domaines de l'animation culturelle et sportive, le transport scolaire, la santé, la formation, le renforcement des compétences, l'infrastructure routière et l'approvisionnement en eau et en électricité.

Concernant les projets liés au programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural, financés par l'INDH au titre de l’année 2018, un projet a été approuvé dans le domaine de la santé et qui concerne l'acquisition d'une unité médicale mobile dont bénéficieront toutes les communes territoriales de la province pour un coût global de 1,3 MDH.



Salé

Un candidat au concours de recrutement au grade d'inspecteur de police est décédé jeudi soir après son arrivée à l’hôpital de Salé pour recevoir les soins nécessaires suite à un malaise, apprend-on auprès de l'école de police de Bouknadel. Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que le défunt (26 ans) s'est présenté aux épreuves orales et d'aptitude physique dans le cadre du concours d'accès aux cycles de la sûreté nationale, muni d'un certificat médical et d'un électrocardiogramme, attestant de son bon état de santé, avant de souffrir des problèmes respiratoires lors de l'épreuve d'aptitude physique.

Le candidat a immédiatement reçu les premiers secours apportés par le personnel médical sur place qui a supervisé son transfert à bord d'une ambulance médicalisée de la Sûreté nationale au centre hospitalier le plus proche où il a rendu l'âme malgré les tentatives de sa réanimation, ajoute la même source.

La dépouille du défunt a été placée à la morgue pour les besoins de l'autopsie médicale afin de déterminer les causes du décès, tandis qu'une enquête a été ouverte par la brigade de la police judiciaire de Salé, sous la supervision du parquet compétent.