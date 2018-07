Marrakech



Les services sécuritaires du deuxième district de police de Sidi Youssef Ben Ali relevant de la préfecture de police de Marrakech ont procédé courant cette semaine, à l’arrestation d’une personne présumée impliquée dans plusieurs opérations d’escroquerie, dont les victimes sont des filles à la recherche d’un emploi.

Selon une source sécuritaire, le mis en cause opérait une sélection minutieuse de ses victimes en les faisant convaincre de sa capacité à les employer par le biais de l’un de ses intermédiaires et en les délestant de leurs portables avant de prendre la fuite sans jamais revenir.

Les enquêtes et investigations de terrain menées par les éléments du 9ème arrondissement de police et se basant sur les descriptions fournies par les victimes sur le mis en cause, ont permis de déterminer l’identité du prévenu en flagrant délit de possession d’un portable de l’une de ses victimes.

L’enquête préliminaire a révélé que le mis en cause est un repris de justice connu des services sécuritaires pour ses antécédents en escroquerie et arnaque et faisant l’objet d’un avis de recherche au niveau national pour délit d’émission de chèque sans provision.

L’enquête s’est soldée aussi par l’arrestation de deux de ses complices pour recel de téléphones portables provenant des victimes.

Les trois prévenus ont été présentés au service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech pour approfondissement de l’enquête avant d’être déférer devant la justice.



Guelmim



Le Salon provincial de l'artisanat de Guelmim s'est ouvert, dimanche à Guelmim, sous le signe "L'artisanat, patrimoine et levier de l'économie locale", et se poursuivra jusqu’au 28 courant.

Initié par la Chambre d'artisanat de la région de Guelmim-Oued Noun, ce Salon, dont l'ouverture a été ponctuée par la présence du wali de la région de Guelmim-Oued Noun, gouverneur de la province de Guelmim, Mohamed Najem Abhai, d'élus et de personnalités militaires et civiles, vise à mettre en valeur la contribution des artisans au développement et à la diffusion de leurs œuvres au public.

Le Salon, qui comporte 90 stands au total et connaît la participation de 110 exposants locaux, provinciaux, régionaux et nationaux, est marqué cette année par une forte présence de certaines régions, comme Fès, Tiznit, Laâyoune ou encore Marrakech.

Les produits exposés se répartissent entre la maroquinerie, l'argenterie, la tenue traditionnelle sahraouie, l'habit traditionnel et moderne, les tapis, la menuiserie et la joaillerie.

En marge de la cérémonie d'ouverture du Salon, M. Abhai a procédé à la distribution d'équipements sanitaires et de protection utilisés par les artisans spécialisés dans la menuiserie, le fer forgé et l'art du cuivre, d'une valeur de 267.480 DH, et ce dans le cadre du programme de développement intégré de la région de Guelmim-Oued Noun, centre de l'industrie artisanale et de l'économie sociale.

Le nombre de bénéficiaires de ce projet a atteint 530 artisans, issus de quatre spécialités artisanales, à savoir la menuiserie, la maroquinerie, l'art du cuivre et du fer forgé.