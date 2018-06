Divers Economie

Légère progression des nuitées touristiques en mai à Agadir



Le nombre de nuitées touristiques à Agadir a progressé de 4,20% durant le mois de mai écoulé par rapport à la même période de 2017, selon les statistiques du Conseil régional du tourisme (CRT) d’Agadir Souss-Massa qui placent les touristes français en tête.

14.320 nuitées de plus ont été ainsi totalisées au niveau des hôtels, résidences et clubs touristiques classés de la ville, soit 335.579 nuitées contre 341.259.

D’après le CRT, les touristes en provenance de France arrivent en tête des nuitées réalisées. Elles sont passées à 88.6920 nuitées contre 72.104, en hausse de 23,01% par rapport au cinquième mois de l’année passée.

Le marché allemand se positionne en seconde place avec une hausse de 7,70% du nombre des nuitées touristiques, pour atteindre 76.143 contre 70.698.

Par ailleurs, les nationaux ont totalisé 41.347 nuitées contre 56.802, soit un net recul de 27,21%.

En termes de classement par unités d’hébergement, les clubs de vacances viennent en tête (113.196 nuitées), suivis des hôtels classés 4 étoiles (90.323), des hôtels classés 5 étoiles (74.990).

Par ailleurs, selon les données du CRT, le taux d’occupation moyen a atteint 44,85% contre 46,06% durant le mois de mai 2017.



Hausse de l’actif net sous gestion des OPCVM à fin mai



L’actif net sous gestion des OPCVM (Organismes de placement collectif en valeurs mobilière) a connu une hausse de 0,79 % à 433,61 milliards de dirhams (MMDH), à fin mai 2018, indique l’Association des sociétés de gestion et fonds d’investissements marocains (ASFIM).

Cette augmentation est due à la collecte nette de plus de 4 MMDH qui a concerné principalement les OPCVM OCT (Obligations court terme), explique l’ASFIM dans sa lettre mensuelle d’information pour le mois de mai 2018.

Les OPCVM OCT ont connu la meilleure variation mensuelle avec 0,17 % contrairement aux 0%VM Actions qui ont affiché une performance mensuelle négative de - 2,92%, relève la même source.

Toutefois, les OPCVM actions -constituées majoritairement d’actions des sociétés cotées en Bourse ou équivalent- ont enregistré la meilleure performance annuelle avec 1,38% contre seulement 0,86% pour les 0%VM monétaires, fait observer l’ASFIM. En ce qui concerne le nombre d’ OPCVM en activité, celui-ci est passé à 436 avec la création d’un OPCVM OCT et d’un OPCVM monétaire.