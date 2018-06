Divers Economie

Séminaire sur les défis de la digitalisation en Afrique



Un séminaire sur les défis de la digitalisation en Afrique se tient ce vendredi à Fès. Une initiative de l’Université Euromed de Fès et ‘’IDATE DigiWorld’’, think tank européen de l’économie numérique, ‘’Digiworld4Africa’’ permet de faire le point sur l’état des connaissances et des technologies actuelles dans le domaine et d’éclairer les décideurs et les acteurs de l’économie numérique sur les opportunités du digital.

Organisé en partenariat avec les deux régions Fès-Meknès et l’Occitanie (France), le séminaire réunit, outre des universitaires et chercheurs en la matière, des opérateurs économiques et des sociétés internationales spécialisées en numérique.

Selon les organisateurs, ce séminaire tire son importance du fait que les pays africains sont appelés à repenser et accélérer les transformations des rôles traditionnels des acteurs du numérique tant publics que privés.

Il s’agit aussi, indique une note de présentation du séminaire, de faire en sorte que les innovations dans le secteur privé ne fassent pas oublier le potentiel des applications Internet dans la modernisation de l’action publique dans les domaines de la santé, de l’agriculture, du tourisme ou de l’éducation. Pour discuter de ces différents aspects, plusieurs thèmes sont au programme du séminaire, notamment le rôle du patronat dans la promotion du digital, les stratégies numériques des territoires, la digitalisation des villes, services et usages dans la ville intelligente, la cybersécurité ou encore la digitalisation des industries traditionnelles.



La fréquentation touristique poursuit sa progression à Fès



Les nuitées enregistrées dans les établissements d'hébergement touristique classés de Fès durant les quatre premiers mois de l’année en cours ont augmenté de 25%, par rapport à la même période de 2017, confirmant ainsi les dernières bonnes performances du secteur touristique dans la cité Idrisside.

386.453 nuitées ont ainsi été enregistrées à fin avril 2018, contre 309.116 durant la même période de l’année précédente, selon des données de l’Observatoire du tourisme. Le taux d’occupation a été de 41%, contre 35% en janvier-avril 2017.

Pour le seul mois d’avril, 126.290 nuitées ont été enregistrées, contre 113.212 en avril 2017, soit une progression de 12%. Le taux d’occupation, lui, a été de 54%, contre 50% durant le même mois de 2017.

S’agissant de la durée moyenne du séjour durant cette période, elle était de 1,8 jour, soit un taux identique à celui réalisé durant la même période de l’année 2017.

Au niveau national, les nuitées totales réalisées dans les établissements d'hébergement touristique classés, ont enregistré à fin avril 2018, une hausse de +10% par rapport à la même période de 2017 (+13% pour les touristes non résidents et +4% pour les résidents).

Les deux pôles touristiques Marrakech et Agadir ont généré à eux seuls 61% des nuitées totales à fin avril 2018. Ces deux villes ont enregistré une augmentation de +12% et +8% respectivement.

Les autres destinations ont également affiché de bonnes performances. Il s’agit, outre Fès, de Tanger et Rabat avec des hausses à deux chiffres de +12% et +13% respectivement.