Divers Economie

Amélioration du résultat net de Microdata



Au terme de l’exercice 2017, le résultat net de Microdata augmente légèrement de 0,2% par rapport à 2016, franchissant pour la 1ère fois le seuil des 40 millions de dirhams (MDH), a annoncé, jeudi, la société cotée en Bourse.

Cette évolution est attribuable aux performances commerciales et à la nette amélioration du résultat financier, souligne le spécialiste dans les produits informatiques, bureautiques et réseautiques dans une communication financière.

Malgré une année difficile, le chiffre d’affaires ressort en progression de 0,5% à fin 2017, témoignant ainsi de la résilience de l’activité de Microdata et du maintien de son positionnement central sur le marché de l’infrastructure informatique au Maroc, relève la même source.

Le management de la société reste confiant sur les perspectives de croissance et de profitabilité sur les exercices à venir.

Par ailleurs, le Conseil d’administration de Microdata a décidé de proposer à la prochaine assemblée générale mixte (AGM) la mise en distribution d’un dividende de 16,5 dirhams par action, en évolution stable par rapport aux dividendes de l’année 2016.(MAP).



Delta Holding affiche une hausse de son RNPG



A l’issue de l’année 2017, Delta Holding affiche des réalisations financières en amélioration par rapport à 2016, avec un résultat net part du Groupe (RNPG) en appréciation de 6,1% à 210,8 millions de dirhams (MDH), commentent les analystes de BMCE Capital Bourse. A l’occasion de la publication des résultats annuels du holding présent dans les infrastructures, la métallurgie, la parachimie et les services, les analystes financiers soulignent une progression de 2% du chiffre d’affaires consolidé de Delta Holding à 2,82 milliards de dirhams (MMDH), dont 17% généré à l’export. Pour ce qui est des investissements, le Groupe a intensifié son budget en 2017, qui s’élève à 145 MDH, contre 122 MDH en 2016. En termes de perspectives, Delta Holding dispose à fin 2017 d’un carnet de commandes de 5,2 MMDH, correspondant à plus de 18 mois de revenus.

Côté rendement, le Groupe devrait proposer la distribution d'une enveloppe de dividende de 131,4 MDH, correspondant à un dividende par action (DPA) de 1,5 dirham (contre 1,2 dirham en 2016).

Sur la base d’un cours en Bourse de 36,9 dirhams observé le 21 mars courant, le holding affiche un Dividend Yield (D/Y) de 4,1%.(MAP).