Divers Economie

Souscription de bons de Trésor pour 2,79 MMDH



Un montant de 2,79 milliards de dirhams (MMDH) a été desservi sur un total de plus de 5,91 MMDH, lors de l'opération d'émission de bons de Trésor par adjudication du 16 janvier 2018, a indiqué la Direction du Trésor et des Finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l'Economie et des Finances. Il s'agit de valeurs d'une maturité de 52 semaines et de 2 ans portant sur des montants respectifs de 1,25 et 1,54 MMDH, a fait savoir la DTFE, précisant que les taux ont été respectivement fixés à 2,42% et 2,612%. Le règlement des bons souscrits interviendra le 22 janvier, a noté la même source.



Une délégation d'hommes d’affaires indiens attendue la semaine prochaine au Maroc



Une délégation d’hommes d’affaires indiens est attendue la semaine prochaine au Maroc, a annoncé mardi à Tunis le président de la Fédération des organisations indiennes d’exportation (FIEO), Khalid Khan.

Il s’agit d’une visite qui s’inscrit dans le cadre d’une tournée maghrébine qui vise à promouvoir les relations commerciales et à développer les investissements dans les pays du Nord de l’Afrique, a-t-il précisé lors d’un forum d’affaires tuniso-indien, organisé à l’initiative de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT International.

La délégation comprend des hommes d’affaires spécialisés dans les domaines des industries pharmaceutiques, de la fabrication d'acier, des exportations des plantes médicinales, des pièces de rechange, des machineries agricoles, des télécoms et du textile.