Divers Economie

Maroc Telecom parmi les 50 meilleurs employeurs en 2017



Maroc Telecom figure parmi les lauréats du palmarès "50 Best Workplaces 2017", regroupant les meilleurs employeurs sélectionnés par le magazine américain "Silicon Review" spécialisé dans les technologies de l'information et de la communication (TIC), indique, dimanche, l'opérateur historique des télécommunications. Le palmarès "50 Best Workplaces 2017", élaboré par le magazine spécialisé "Silicon Review", met en exergue une sélection d’entreprises opérant dans les TIC, qui offrent le meilleur environnement de travail et où il fait bon de travailler, précise Maroc Telecom dans un communiqué.

Maroc Telecom souligne que le magazine américain s’était basé sur des critères en relation avec la gestion des ressources humaines "auxquels a répondu avec succès Maroc Telecom qui se démarque par l’excellence de ses conditions de travail favorables qui participent à l’épanouissement professionnel". "Parce que les hommes et les femmes de l’entreprise sont le principal levier de croissance, le Groupe axe sa politique de ressources humaines sur la reconnaissance de la performance et la valorisation des compétences, l’équité et l’égalité des chances", ajoute la même source. Maroc Telecom affirme suivre une démarche de gestion prévisionnelle de l’emploi, en faisant de la formation et de la mobilité des outils privilégiés du développement des compétences, ajoutant qu’il agit au quotidien pour le bien-être et la santé de ses salariés au travers d’une amélioration continue des conditions de travail, un dialogue social régulier et des avantages sociaux qui prennent en compte leurs priorités.



Tenue du 22ème Forum de recrutement à l’étranger



Une soixantaine d’entreprises marocaines ont participé, dimanche, au Forum de recrutement à l’étranger (Horizon Maroc-HFM) organisé chaque année à Paris à l’initiative de l'Association des Marocains des grandes écoles «AMGE-Caravane», dans le but de renseigner les diplômés et jeunes travailleurs en France sur les opportunités d’emplois dans leur pays d’origine.

Il s’agit d’un panel d’entreprises très riche et diversifié auprès duquel les quelque 2000 étudiants diplômés ayant fait le déplacement à Paris ont pu trouver réponse à leurs interrogations sur les pistes à emprunter pour décrocher une promesse d’emploi ou de stage ou pour s’informer sur les opportunités offertes par les plus grandes entreprises nationales et multinationales basées au Maroc.

Tous les secteurs d’activité étaient représentés lors de cette 22ème édition : les entreprises de conseils, audit, industrie, mines, offshoring, automobiles, agro-alimentaire, assurances, banques.

La tenue chaque année du Forum Horizons Maroc nécessite un travail continu de préparation de plus de six mois auquel participent avec dévouement plus d’une centaine de bénévoles et de partenaires.

L’AMGE-Caravane organise chaque année plusieurs évènements et rencontres à l’instar de l’AMGE Caravane, qui se déplace au Maroc pour faire profiter les jeunes des classes préparatoires des expériences de leurs aînés.