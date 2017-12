Divers Economie

Hausse de l'indice de production du secteur des

industries manufacturières hors raffinage de pétrole



L'indice de la production du secteur des industries manufacturières hors raffinage de pétrole a enregistré une hausse de 1,9% au cours du troisième trimestre 2017 par rapport à la même période de 2016, selon le Haut-commissariat au plan (HCP).

Cette évolution résulte notamment de la hausse de l'indice de la production des "autres produits minéraux non métalliques" de 7,3%, la production du "ciment" (+8,2%), les "industries chimiques" (+4,8%), les "industries alimentaires" (+0,8%), les "produits en caoutchouc ou en plastique" (+4,9%), les "autres matériels de transport" (+7,0%), les "produits métalliques" (+1,7%) et la production de « l'énergie électrique » (+0,6%), explique le HCP dans une note d'information relative à l'indice de la production industrielle, énergétique et minière (IPPIEM) au titre du troisième trimestre 2017.

En revanche, les produits de l'industrie automobile ont enregistré une baisse de -13,2%, les articles d'habillement et fourrures (-1,9%), les produits de travail des métaux (-2,9%) et les machines et appareils électriques et produits de l'industrie textile (-1,2%).

Par ailleurs, la note fait ressortir que l'indice de la production minière a enregistré une amélioration de 19,8%, résultant de l'augmentation de l'indice de production des "produits divers des industries extractives" (+20,6%) et des "minerais métalliques" (+2,6%).



Accroissement des arrivées touristiques à Agadir en novembre dernier



Le flux touristique à Agadir a enregistré en novembre dernier une augmentation de 6,48% en termes d'arrivées et 6,32 % en termes de nuitées, selon le Conseil régional du tourisme (CRT) Souss-Massa. Les hôtels classés de la station balnéaire ont accueilli 73.837 contre 69.345 durant la même période de 2016. Les nuitées sont passées de 321.942 à 342.293, soit 20.351 nuitées de plus. Cette hausse s’explique par les augmentations enregistrées au niveau de certains marchés émetteurs notamment le marché national qui a progressé de 9,92 %, le nombre de visiteurs ayant passé à 23.490 contre 21.370 durant la même période de 2016, souligne la même source dans un communiqué parvenu à la MAP.

Le marché français, qui arrive en seconde position, a connu une hausse de 21,34%, soit 10.440 touristes contre seulement 8.604 il y a une année, indique le CRT qui fait état de la même tendance pour la marché anglais de l'ordre de 19,55% passant de 6.316 à 7.551 visiteurs en novembre dernier.

Par contre, le marché allemand a accusé un recul notable durant cette période de l'ordre de 27,88 %. Le nombre de touristes en provenance de ce pays ayant passé de 13.839 en novembre 2016 à seulement 9.980 durant la même période de l'année en cours. Selon les mêmes statistiques du CRT, le taux d’occupation moyen enregistré dans les hôtels classés de la ville d’Agadir durant cette période se situe à 50,57 % contre 47,23 % durant novembre 2016.

Les hôtels classés 4 étoiles sont les plus prisés par les visiteurs d'Agadir avec 22.350 touristes, suivis des établissements 5 étoiles avec 18.154 et les clubs de vacances qui ont accueilli 14.798.