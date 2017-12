Divers Economie

Flux des IDE à fin novembre



Le flux des Investissements directs étrangers (IDE) au Maroc a progressé de 14,6% à 22,1 milliards de dirhams (MMDH) durant les onze premiers mois de 2017, contre 19,2 MMDH un an auparavant, selon des données l'Office des changes. "Cette évolution provient de la chute des dépenses de 62,5% à environ 4,8 MMDH, plus importante que celle des recettes (-16,4% à 26,9 MMDH)", explique l'Office des changes dans sa note sur les indicateurs préliminaires des échanges extérieurs de novembre 2017.

Les recettes des Marocains résidant à l'étranger (MRE) ont pour leur part enregistré une hausse de 3% à 59,6 MMDH au titre des onze premiers mois de cette année.

La balance voyages fait ressortir quant à elle un excédent en hausse de 1,4 à 48,6 MMDH à fin novembre 2017. Ce résultat s'explique par l'augmentation des recettes voyages de 3,9 à 64,3 MMDH et des dépenses de 2,6 à 15,8 MMDH, d'après la même source.



Trafic à l’aéroport Oujda-Angad



Le nombre de passagers ayant utilisé l'aéroport Oujda-Angad a atteint 37.592 en novembre dernier, contre 33.398 durant la même période de l'année précédente, soit une hausse de 12,56%.

Selon des données de l'Office national des aéroports (ONDA), les passagers ayant transité via cet aéroport, en novembre 2017, se répartissent entre 17.247 à l'arrivée et 20.345 au départ, contre respectivement 14.806 et 18.592 durant le même mois de l'année dernière.

Pour ce qui est des mouvements aériens, l'ONDA précise que le nombre d'avions ayant atterri en novembre dernier à l'aéroport de la capitale de l'Oriental s’élève à 328 appareils contre 318 en novembre 2016, en progression de 3,14%.

En 2016, 522.743 passagers ont transité via cette plateforme aéroportuaire contre 511.786 en 2015 (+2,14%).

L’aéroport Oujda-Angad est lié à plusieurs aéroports européens, notamment de France (Paris, Marseille et Beauvais), de Belgique (Bruxelles, Charleroi), d’Allemagne (Düsseldorf) et des Pays-Bas (Amsterdam).