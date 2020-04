Divers Economie

Le HCP mène une enquête nationale sur l’impact

de la pandémie du coronavirus sur les ménages



Le Haut-commissariat au plan (HCP) a annoncé la réalisation, au cours de cette semaine, d’une enquête nationale sur l’impact de la pandémie du coronavirus sur la situation économique, sociale et psychologique des ménages.

“Cette enquête est menée compte tenu du contexte difficile que traverse le pays et en réponse au besoin en indicateurs statistiques précis, qui reflètent la réalité du terrain, afin de suivre la situation des ménages en période de confinement”, indique le HCP dans une note d’information.

Il précise que cette enquête est réalisée par voie téléphonique, en tant que moyen de communication alternatif, auprès d’un échantillon représentatif au niveau national, notant que cet échantillon des ménages a été prélevé sur la base de recherches antérieures.

En vue de mener cette enquête dans les meilleures conditions, le HCP incite ces ménages à être réactifs avec ses cadres et à n’épargner aucun effort en vue de faciliter leur mission, qui est au service de l’intérêt général, invitant également les ménages souhaitant s’assurer de l’appartenance des numéros de téléphone au Haut-commissariat au plan, à contacter ses directions régionales dont les numéros sont disponibles sur le portail www.hcp.ma.

Cette enquête tient compte des intérêts particuliers de plusieurs organisations internationales, notamment le Fonds des Nations unies pour l’enfance, l’ONU Femmes et la représentation de la Banque mondiale au Maroc, conformément à la volonté du HCP de s’ouvrir à tous ses partenaires institutionnels, selon la note. Le HCP rappelle également les dispositions de l’article 8 du Décret Royal portant loi n° 370-67 du 5 août 1968 (10 Joumada I 1388) qui confèrent aux informations recueillies par le HCP le caractère du secret statistique et les obligations juridiques qui en découlent.



La CNSS mobilise 3 nouvelles polycliniques en appui aux efforts de lutte contre le Covid-19



La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a annoncé, samedi soir, la mobilisation de trois nouvelles polycliniques en appui aux efforts de lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Les polycliniques de Tanger (64 lits), Marrakech (54 lits) et Inara à Casablanca (80 lits) ont été mises à la disposition des autorités sanitaires dans les trois villes, indique la Caisse.

Il y a quelques jours, la Caisse nationale de sécurité sociale a fait de même avec la polyclinique Ziraoui (144 lits) à Casablanca, mise à la disposition de la direction régionale de la santé, en coordination avec la wilaya de Casablanca-Settat.

En harmonie avec son engagement dans le combat anti-coronavirus, la CNSS s’emploie à soulager les hôpitaux publics, à travers la prise en charge d’une partie de leurs patients à titre gracieux, à l’image des polycliniques d’El Jadida (dialyse) et de Mohammedia (chirurgie et maternité).