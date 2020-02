Divers Economie

Lancement du 7ème Grand prix national

de la presse agricole et rurale



Le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts a annoncé, lundi, le lancement de la 7ème édition du Grand prix national de la presse agricole et rurale.

Ce prix a pour objectif de récompenser les efforts des femmes et des hommes de la presse nationale pour leur intérêt et le rôle joué dans l'information autour des secteurs de l'agriculture et du développement rural dans notre pays, indique un communiqué du ministère, se félicitant du succès des éditions précédentes marquées par la participation d'un nombre important de candidats, représentant les secteurs de la presse écrite (y compris la presse d'agence), de la presse électronique et de l'audiovisuel (radio et télévision).

Ce Grand prix sera décerné par le ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts lors de la 15ème édition du Salon international de l'agriculture du Maroc qui se tient à Meknès du 14 au 19 avril 2020, précise la même source, notant qu'il cible les médias audiovisuels, écrits et électroniques.

Il récompensera, ainsi, les meilleurs articles, reportages, émissions télévisées et radiodiffusées, publiés au cours de la période allant du 1er avril 2019 au 30 mars 2020, à travers un Grand prix dans les deux catégories, à savoir audiovisuel et presse écrite ou électronique. Un deuxième et un troisième prix seront attribués pour chacune des deux catégories.

Les travaux seront examinés par un jury pluridisciplinaire composé des représentants des médias, de la profession agricole, du corps enseignant et de responsables du département de l'agriculture.



"Andersen Global" s'associe à "MA Global Consulting" au Maroc pour étendre sa présence en Afrique



Andersen Global, association internationale de sociétés membres indépendantes et juridiquement distinctes et composée de professionnels de la fiscalité et du droit du monde entier, a annoncé, mardi, la signature d'un contrat de collaboration avec le cabinet "MA Global Consulting" au Maroc afin d'étendre sa présence sur le continent africain.

Cette décision a été prise à l'issue d'un processus de sélection rigoureux ayant duré plusieurs mois, indique Andersen Global dans un communiqué.

"Cette collaboration est un autre maillon clé dans l'expansion de notre organisation en Afrique et s'adresse à un marché important qui nous positionne pour des opportunités de croissance continue", a souligné Mark Vorsatz, Chairman d’Andersen Global et CEO d'Andersen, cité par le communiqué.

Ce choix semble très bien justifié, vu que "MA Global Consulting" fait partie des plus grands cabinets de conseil au Maroc et accompagne de grandes entreprises marocaines et d'importantes filiales de multinationales opérant dans divers secteurs d'activité, ajoute la même source.

Fondé en 2005 et dirigé par les experts-comptables Mehdi El Attar et Manar Fadriq, "MA Global Consulting" compte aujourd'hui 3 associés et 30 collaborateurs, et fournit des services fiscaux et juridiques, du conseil en gestion et de l'assistance dans l'organisation du système d'information.

Créée en 2013 par le cabinet américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte actuellement plus de 5.000 professionnels dans le monde entier et est présente dans plus de 167 localisations grâce à ses "member firms" et "collaborating firms".