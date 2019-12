Divers Economie

L'AMMC vise le programme d'émission de

billets de trésorerie de Résidences Dar Saada



L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a visé récemment la mise à jour annuelle du dossier d'information relatif au programme d'émission de billets de trésorerie de Résidences Dar Saada.

Selon un communiqué de l'AMMC, le plafond du programme d’émission s’élève à 500 millions de dirhams (MDH), pour une valeur nominale unitaire de 100.000 dirhams et une maturité de 10 jours à 1 an.

Le taux d’intérêt est déterminé pour chaque émission en fonction des conditions du marché, précise l'AMMC.

Cette émission permettra au spécialiste du développement et de la promotion d'actifs immobiliers sociaux et de moyen standing d'optimiser ses coûts de financement et de diversifier ses sources de financement en faisant appel aux marchés des capitaux.



Emission par "Les Eaux minérales d'Oulmes"

d’un emprunt obligataire



Les actionnaires des "Eaux minérales d’Oulmes", réunis récemment à Casablanca en assemblée générale ordinaire, ont approuvé à l'unanimité l'émission par la société d'un emprunt obligataire d'un montant maximum de 600 millions de dirhams (MDH).

Cette émission permettrait d'optimiser et de reprofiler la structure financière de la société, sécuriser le financement des emplois longs et financer partiellement les investissements 2020, selon le conseil d'administration des "Eaux minérales d'Oulmes".

Elle permettrait aussi de diversifier les sources de financement et de consolider l'image de la société auprès des investisseurs institutionnels à travers une visibilité accrue sur le marché des capitaux, ajoute la même source.

La nouvelle émission obligataire serait à réaliser pour un montant nominal maximum de 600 millions de dirhams réalisable en une ou plusieurs fois, pendant un délai de 5 ans.

Lors de l'Assemblée générale ordinaire du 20 mai 2010, les actionnaires avaient autorisé un emprunt obligataire pour un montant maximum de 350 MDH.