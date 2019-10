Divers Economie

Hausse du trafic aérien au niveau de l’aéroport Essaouira-Mogador



Le nombre de passagers ayant utilisé l'aéroport international d’Essaouira-Mogador durant les neuf premiers mois de l'année en cours a enregistré une hausse de 4,40%, et ce en comparaison avec la même période de l’année précédente.

En chiffres, cette performance correspond à un total de 76.921 passagers ayant transité via cette plateforme aéroportuaire durant la même période contre 73.681 passagers au cours de la période janvier-septembre de l’année écoulée, indique un rapport sur le trafic aérien de septembre 2019 de l'Office national des aéroports (ONDA).

Durant le seul mois de septembre dernier, l’aéroport international de la cité des alizés a accueilli un total de 7.992 passagers contre 9.353 voyageurs durant le même mois de l’année 2018, soit une baisse de 14,55%, précise-t-on de même source.

L’aéroport international d’Essaouira-Mogador a enregistré durant l’année 2018 un total de 104.587 passagers, contre 83.414 passagers en 2017, soit une augmentation de 25,83%, rappelle-t-on. Durant la dernière décennie, le trafic aérien au niveau de l’aéroport international de la cité des alizés a presque quadruplé, passant de 25.795 passagers en 2007 à 83.414 en 2017, avant de s’établir à 104.587 en 2018, soit une hausse annuelle moyenne de 12,44%, selon les chiffres de l’ONDA.

Cette tendance haussière est attribuable à la fluidité des procédures de transit des passagers et à la garantie des conditions de confort liées à la mise en place d’équipements ultramodernes qui répondent parfaitement aux standards mondiaux les plus exigeants en matière de sécurité et de sûreté au niveau de cet aéroport.



Accroissement du nombre de passagers

à l’aéroport Nador Al Aroui



Le nombre de passagers qui ont utilisé l'aéroport de Nador Al Aroui durant les neuf premiers mois de cette année a connu une progression de 8,91% par rapport à la même période de l'année 2018.

Selon des chiffres de l'Office national des aéroports (ONDA), les passagers ayant transité via cet aéroport à fin septembre 2019 sont au nombre de 591.264, contre 542.893 durant la même période une année auparavant.

Cette performance représente 3,13% du volume du trafic aérien au niveau des différents aéroports du Royaume, et place ainsi l’aéroport Nador Al Aroui à la 7ème place à l’échelon national et à la première sur le plan régional devant l’aéroport Oujda-Angad et celui de Bouarfa.

Pour le seul mois de septembre dernier, le nombre de passagers enregistrés au niveau de l’aéroport de Nador a atteint 69.483 contre 66.864 voyageurs durant le même mois de l’année écoulée, soit une hausse de 3,92%, avec une part évaluée à 3,19%.

La ville de Nador est desservie à partir de plusieurs aéroports notamment Bruxelles et Charleroi (Belgique), Amsterdam (Pays-Bas), Paris, Marseille et Montpellier (France), Madrid, Barcelone, Majorque et Gérone (Espagne), Francfort, Cologne et Dusseldorf (Allemagne).

En 2018, 710.559 passagers ont utilisé cette plateforme aéroportuaire, contre 702.689 en 2017.