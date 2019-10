Divers Economie

Bank Al-Maghrib et Paris Europlace organisent l’Africa Blockchain Challenge



Bank Al-Maghrib (BAM) et Paris Europlace lancent, en partenariat avec les sociétés HPS et Talan, l'Africa Blockchain Challenge, destiné aux startups, notamment africaines, afin de mettre en œuvre des solutions innovantes utilisant la technologie Blockchain ou toute autre technologie digitale de rupture. Cet appel à projets se tient sous le thème "La Blockchain au service de l'inclusion financière", indique un communiqué conjoint de BAM et Paris Europlace, précisant que les solutions proposées doivent couvrir un des thèmes de l'inclusion financière, notamment en relation avec le monitoring de l’inclusion financière, le financement des très petites entreprises et le renforcement de l’éducation financière.

Les critères de sélection arrêtés sont la faisabilité du prototype, le degré d’innovation, l’impact sociétal de la solution et la qualité de l’équipe qui porte le projet, relève la même source, ajoutant qu'à l’issue de cette sélection, 15 startups seront sélectionnées pour prendre part, entre le 14 et le 25 octobre, à un cycle d’accompagnement personnalisé. Au terme de ce cycle, 8 startups seront retenues le 29 octobre pour participer à un Bootcamp de 3 jours, qui débutera le 18 novembre et sera clôturé par un Demo-day, programmé le 20 novembre à Rabat, durant lequel seront élus les trois projets gagnants. Les inscriptions à ce programme sont ouvertes sur le site www.africablockchainchallenge.com jusqu’au 13 octobre 2019, relève la même source.



Aluminium du Maroc affiche une légère hausse de son résultat net au premier semestre



Aluminium du Maroc, société spécialisée dans la conception et la fabrication de profilés en alliages d'aluminium pour le bâtiment et l'industrie, a réalisé un résultat net de 33,8 millions de dirhams (MDH) au premier semestre 2019, en hausse de 1% par rapport à l'exercice précédent.

Cette hausse s'explique par l'amélioration du résultat financier de 0,9 MDH et par la cession des participations dans la société Alucoil Maroc qui a généré un résultat non courant de 4,3 MDH, indique Aluminium du Maroc dans un communiqué. Durant les premiers six mois de l'année 2019, le chiffre d'affaires s'est déprécié de 3% à 436,8 MDH, principalement en raison du fléchissement des cours de l'aluminium sur cette période.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) a atteint 46 MDH, en progression de 2% par rapport à l'exercice précédent malgré la baisse du chiffre d'affaires et à la faveur d'une maîtrise rigoureuse des coûts de production, selon la même source. Quant au résultat d’exploitation, il a enregistré une baisse de 8% à 40,4 MDH, due principalement aux reprises de provisions opérées en 2018 pour 5,4 MDH à fin juin 2018, contre 0,6 MDH à fin juin 2019.