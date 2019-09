Divers Economie

Oulmès enregistre un RNPG en retrait au premier semestre



Le résultat net part du groupe (RNPG) des Eaux minérales d'Oulmès s'est établi, au titre du premier semestre 2019, à 8,7 millions de dirhams (MDH), en retrait de 10,5% par rapport à fin juin 2018 en raison de charges imprévues, a annoncé le groupe. Le résultat d'exploitation consolidé s'est élevé, quant à lui, à 43,3 MDH, en progression de 19,2%, et la marge opérationnelle s'est située à 5,4%, également en hausse par rapport au 1er semestre 2018, indique la société cotée en Bourse dans un communiqué financier, expliquant cette performance par les efforts de la société en faveur de l'innovation et du rééquilibrage du mix produits.

Quant au chiffre d'affaires consolidé, il a enregistré une hausse de 8,2% à 798,5 MDH, grâce à la dynamique commerciale soutenue et initiée en 2018, fait savoir la même source, soulignant que cette nouvelle politique commerciale vise notamment la refonte des marques, le lacement de nouveaux produits et emballages, ainsi que le renforcement de la présence des différentes marques de la société auprès des consommateurs.

En social, le résultat net a ressorti à 6,65 MDH contre 11,7 MDH au 30 juin 2018, tandis que le chiffre d'affaires a atteint 762,73 MDH contre 705,479 MDH, soit + 8,11% par rapport au premier semestre 2018.

S'agissant des perspectives, la société indique le maintien de ses efforts au 2ème semestre en vue de consolider sa position de leader, de poursuivre sa stratégie de développement au niveau national et d'améliorer sa rentabilité.



La 2ème édition de Business Web au Soleil, du 11 au 13 octobre à Marrakech



La 2ème édition de Business Web au Soleil, un rendez-vous incontournable des business en ligne, se tiendra du 11 au 13 octobre prochain à Marrakech.

Consacré au business en ligne et aux activités profitables qui s'y apportent, Business Web au Soleil est un séminaire immersif qui accueillera près de 250 participants venus du monde entier, soulignent les organisateurs dans un communiqué.

Business Web au Soleil est né de la volonté de partager avec un large public les recettes d’une activité professionnelle passionnante, rentable et qui permette de devenir libre géographiquement et financièrement. L’événement permet d’apprendre à mettre en place des business en ligne en prenant le meilleur départ possible. On apprend à trouver et à valider son idée de business, à mettre en place tout l’écosystème technique nécessaire, à acquérir le trafic nécessaire et à le convertir.

Des intervenants de renom seront présents lors de cette rencontre afin de partager leurs expériences et expertises.

La synergie des participants et des intervenants a permis, lors de la première édition, de réaliser des projets d’envergure, comme l’ouverture de deux nouvelles écoles préscolaires dans la région d’Aourir et Taroudant, grâce aux dons collectés lors de cette manifestation.