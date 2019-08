Divers Economie

Le Trésor place 1,65 MMDH d'excédents



La Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l'Économie et des Finances, a lancé jeudi une opération de placement des excédents de trésorerie d'un montant de 1,65 milliard de dirhams (MMDH).

Il s'agit d'un placement en blanc sur une journée, souscrit au taux moyen pondéré de 2,51%, indique la DTFE dans un communiqué.



Le CRI de la région Souss-Massa approuve, 83 projets d'investissement



Le Centre régional d'investissement (CRI) de la région Souss-Massa a approuvé, à fin juin dernier, 83 projets d'investissement pour un coût global de 2,27 milliards de dirhams (MMDH). Ces projets permettront la création de 7.958 postes d’emplois, indique le CRI dans un communiqué.

Concernant les secteurs d’activités, le 1er semestre de l’année 2019 a été principalement marqué par la validation de nouveaux projets industriels pour un montant de 1,33 MMDH, ce qui hisse ce secteur à la première place en termes d’investissements engagés au niveau régional avec un taux de 58,90 %.

Le secteur de l'énergie et des mines occupe la deuxième position avec 682,6 MDH, soit 30,07 % du total des investissements engagés au niveau de la région, suivi du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) avec 113 MDH (4,98 %).

Les services et divers ont occupé la quatrième position avec 108,27 MDH, soit 4,77 % du taux d'investissement, suivi du secteur du tourisme avec 22,78 MDH (1 %), le commerce (3,5 MDH/0,15 %) et l’artisanat (3 MDH/0,13 %). S'agissant de la répartition territoriale des investissements approuvés, 46 % de ces projets se situent au niveau de la préfecture d'Agadir Ida-Outanane pour un montant de 1,04 MMDH, conclut la même source.