Divers Economie

Le groupe suisse SGS et la société TDM Aerospace scellent un partenariat sur les services de certification et de test



Le spécialiste de l'inspection de marchandises suisse SGS a annoncé récemment avoir scellé un partenariat avec le fournisseur aéronautique à capitaux marocains, TDM Aerospace, portant sur des services de certification et de test.

Dans le cadre de cet accord, conclu le 17 juin, au premier jour du Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris, SGS intégrera ses services dans les processus de production de TDM, précise un communiqué du groupe suisse.

SGS assurera l'exploitation de la cellule de test radiographique et non destructive dans le "Lean Manufacturing System" de TDM à Casablanca, ajoute la même source. "Cet accord de partenariat constitue un soutien sans faille à la vision de TDM et un facteur clé de la rapidité dans notre plan visant à qualifier et à accroître la production pour Boeing", a déclaré M. Juergen Viehrig, cofondateur de TDM Aerospace, cité par le communiqué.

TDM Aerospace a vu le jour dans le sillage de l'écosystème Boeing, lancé le 27 septembre 2016 sous la présidence effective de S.M le Roi Mohammed VI, et grâce au financement du fonds d’investissement marocain MAIC (Moroccan Aerospace Investment Company).

Le Maroc est devenu un hub de l'industrie aéronautique avec la présence des acteurs mondiaux de référence. Le secteur aéronautique marocain compte aujourd’hui près de 140 entreprises et emploie directement près de 16.700 personnes qualifiées.

En 2018, les exportations du secteur s’élevaient à 13,9 milliards de dirhams, soit 5,6% du total des exportations du Royaume.



Le 21 juin, proclamé "Journée nationale du commerçant"



Le 21 juin a été proclamé "Journée nationale du commerçant" lors d'une réunion, tenue récemment à Rabat, entre le ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique, Moulay Hafid Elalamy, les présidents des Chambres de commerce, de l'industrie et des services, le président de la Fédération des Chambres de commerce et les présidents des organisations professionnelles des commerçants.

Intervenant à cette occasion, M. Elalamy a relevé que "le commerce joue aujourd'hui un rôle vital dans l'économie nationale", notant que l’organisation de la Journée nationale du commerçant permettra de mettre en lumière le rôle moteur du commerçant marocain, en tant qu’acteur central du développement. Elle sera également l’occasion d’améliorer les contributions des commerçants à même de permettre un développement équilibré, homogène et inclusif de ce secteur, tout en assurant la protection du commerçant en lui garantissant un environnement économique et social propice, a déclaré le ministre cité dans le communiqué.

Ce rendez-vous annuel constituera non seulement une célébration, mais aussi une opportunité pour présenter les avancées réelles et concrètes au bénéfice du commerçant et de son environnement durant toute l'année, fait observer le document, ajoutant qu'un travail concerté public-privé sera engagé avec un rythme soutenu pour être au rendez-vous de la Journée nationale du commerçant 2020.