Divers Economie

La CCG et le Cluster Solaire s'associent en faveur du programme "Green Business Booster"



La Caisse centrale de garantie (CCG) et le Cluster Solaire ont signé, jeudi à Casablanca, des conventions relatives au programme "Green Business Booster" qui est un pôle de services visant à accélérer la mise sur le marché de produits et de services innovants.

Objet de ces conventions signées par Elkhettab Benzina, directeur des engagements entreprises à la CCG, et Fatima Zahra El Khalifa, directrice générale du Cluster Solaire, en marge d'une journée sur "Les mécanismes de financement des projets énergies renouvelables (EnR) et efficacité énergétique (EE)", ce programme vise à déployer sur le marché des produits ou services innovants des entreprises nationales, à mettre sur le marché d'applicatifs en relation avec les énergies vertes et à développer la compétitivité du tissu industriel local. A cette occasion, Mme El Khalifa a précisé que ce programme, soutenu par la Banque mondiale et la Société financière internationale (SFI) et d'autre bailleurs de fonds tels que l'ambassade de Norvège, s'adresse aux entreprises développant des produits ou services innovants et opérant dans le secteur des énergies vertes.

Il répond à un gap sur le marché qui est la bancabilité des dossiers des entreprises et start-up au regard des banques, des fonds d’investissement et des fonds de garantie, a-t-elle fait savoir dans une déclaration à la MAP. De son côté, M. Benzina a souligné que le "Green Business Booster" s'inscrit dans le cadre des initiatives prises par la CCG pour assurer les financements de sa cible, à savoir les petites et moyennes entreprises (PME), les très petites entreprises (TPE) et les start-ups.



Umnia Bank signe son premier contrat de dépôt d'investissement



Umnia Bank a annoncé la signature du premier contrat de dépôt d’investissement en date du 12 juin 2019.

Ce nouveau produit de placement vient compléter l’offre d’Umnia bank et asseoir sa position de banque universelle de référence répondant ainsi à la forte demande de la clientèle qui aspire à une épargne productive, indique la banque dans un communiqué.

Le fonctionnement du dépôt d’investissement, basé sur les principes de la Mudaraba où le client agit en tant qu’investisseur et la banque en gestionnaire, s’adresse aux clients particuliers, professionnels et entreprises ayant une épargne qu’ils veulent faire fructifier de manière responsable et conforme aux avis du Comité Chariaa pour la finance participative, explique-t-on de même source.

Les dépôts d’investissement contribuent à l’émergence d’une épargne éthique qui participe au développement de l’économie nationale à travers le portefeuille de financement de la banque, souligne la mêmes source, ajoutant que le rendement du portefeuille est ainsi partagé entre les clients et la banque selon une répartition arrêtée d’un commun accord au moment de la signature du contrat.

Le communiqué fait savoir, en outre, que des vidéos pédagogiques sont disponibles sur le site www.umniabank.ma, tandis que le Centre de relation clients (joignable au 0522646264) ainsi que les agences d’Umnia Bank présentes sur tout le Royaume sont à la disposition des clients pour répondre à toutes leurs questions.