Divers Economie

Le Trésor place 3,1 MMDH d'excédents



La Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l'Économie et des Finances, a lancé lundi une opération de placement des excédents de trésorerie d'un montant de 3,1 milliards de dirhams (MMDH).

Il s'agit d'un placement avec prise en pension de sept jours souscrit au taux moyen pondéré de 2,14%, indique la DTFE dans un communiqué.



Novojob lance Talenteo 2.0 pour doubler son CA



Le spécialiste en e-recrutement au Maroc et en Afrique, Novojob-Amaljob, a lancé récemment une nouvelle version de Talenteo, sa plateforme innovante de gestion des recrutements, et ce à l'occasion de son 2ème anniversaire.

Nommée "Talenteo 2.0", cette nouvelle version permet aux recruteurs de multiplier les canaux d'acquisition de candidatures, de les réceptionner et de les centraliser dans une seule et unique interface pour organiser leur activité de recrutement, indique un communiqué de Novojob. Elle apporte un éventail très large de nouvelles fonctionnalités autant qu’elle améliore les fonctionnalités déjà existantes, ajoute la même source.

"Actuellement plus de 30% de nos recruteurs utilisent le mobile pour gérer leurs projets de recrutement et sept candidatures sur dix viennent du mobile", explique la directrice commerciale de Novojob-Amaljob, Karima Hammoucha, pour justifier la décision de faire monter "Talenteo" en gamme.

Elle a, dans ce sens, fait savoir que "les candidats sont en effet plus nombreux à utiliser le mobile et nous estimons que d’ici 1 an, 50% des recruteurs seront également sur le mobile".

En effet, la nouvelle plateforme optimise le processus de recrutement à tous les niveaux avec une interface plus intuitive, responsive design, de nouvelles fonctionnalités pour donner plus d’outils de collaboration et d’analyses aux recruteurs.