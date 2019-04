Divers Economie

Le Maroc prend part à l'Arabian Travel Market de Dubaï



La 26ème édition de l’Arabian Travel Market (ATM) s'est ouverte dimanche à Dubaï, avec la participation de plus de 2.800 spécialistes du voyage de 90 pays arabes et étrangers, dont le Maroc.

Le Maroc est représenté à cette manifestation, qui compte parmi les plus importants rendez-vous de l'industrie touristique au monde, par l'Office national marocain du tourisme (ONMT) qui met à profit de tels évènements pour promouvoir la destination Maroc.

Le pavillon marocain s'étend sur une superficie de 220 m2 et présente notamment les principales destinations nationales avec des stands réservés aux prestigieux hôtels du Royaume, aux agences de voyages nationales et à l'ONMT.

Au menu de ce rendez-vous de quatre jours figure une série d’événements et d’activités, notamment un salon des technologies innovantes dédiées au voyage, une exposition internationale consacrée au tourisme de luxe, un salon des agences de voyages ainsi que des conférences thématiques.

L'ATM offre aux professionnels arabes l'opportunité de débattre de la situation et des perspectives de cette industrie dans le monde arabe, aux côtés d'exposés spécialisés sur le marketing touristique, le transport aérien et l'hôtellerie.

Des accords d’une valeur d'environ 2,5 milliards de dollars ont été conclus lors de l’édition précédente de l’ATM, qui a attiré 2.600 exposants et plus de 40.000 visiteurs.



Hausse des débarquements des produits de la pêche côtière et artisanale au premier trimestre



Les débarquements des produits de la pêche côtière et artisanale se sont établis à 281.017 tonnes au premier trimestre 2019, en augmentation de 19% par rapport à la même période de l'année dernière, selon l'Office national des pêches (ONP).

La valeur marchande des produits de la pêche côtière et artisanale débarqués a atteint plus de 2,3 milliards de dirhams (MMDH) à fin mars, en évolution de 15% comparativement à la même période un an auparavant, précise l'ONP dans sa récente note relative aux statistiques sur la pêche côtière et artisanale au Maroc.

Par produit, les débarquements des algues ont affiché une hausse spectaculaire de 364% à 8.739t, tandis que ceux des coquillages (107t), des céphalopodes (20.567t), des poissons pélagiques (232.322t), du poisson blanc (18.120t) et des crustacés (1.162t) ont progressé respectivement de 159%, 33%, 16%, 3% et 2%.

Par ailleurs, un total de 4.630t des produits de la pêche côtière et artisanale ont été débarquées dans les entrées portuaires méditerranéennes, en hausse de 44% par rapport au T1-2018. Les volumes débarqués dans les ports situés sur l'Atlantique ont également augmenté de 15% pour s'établir à 227.691t, relève l'ONP.