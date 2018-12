Divers Economie

Aggravation du déficit commercial à fin octobre



Le déficit commercial s'est aggravé de 12,2% à près de 94 milliards de dirhams (MMDH) à fin octobre 2018, contre 83,7 MMDH durant la même période un an auparavant, selon l'Office des changes.

Cette aggravation s'explique par une augmentation des importations de 34,7 MMDH, plus importante que celle des exportations (+24,5 MMDH), fait savoir l'Office des changes dans une note sur ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois d'octobre 2018, ajoutant que le taux de couverture s'est établi à 78,1% entre janvier et octobre 2018 au lieu de 78,7% un an auparavant.

L'accroissement des importations de 8,8% à environ 428,5 MMDH à fin octobre 2018 est attribuable à l'augmentation des acquisitions de la totalité des groupes de produits, notamment des produits énergétiques (+19,9% à 67,8 MMDH), des achats de biens d’équipement (+9,6% à 96,6 MMDH), et de produits bruts (20,5% à 20,3 MMDH), relève l'Office.

S'agissant des exportations, celles-ci enregistrent également une progression de 7,9% à près de 334,6 MMDH durant les dix premiers mois de 2018, fait savoir la même source, expliquant ce résultat par la hausse des exportations de la majorité des secteurs, essentiellement celles des phosphates et dérivés (+14,4%), de l'aéronautique (+14,1%), de l'automobile (+10,8%) et de l'agriculture et agro-alimentaire (+6,2%).



Hausse du PNB consolidé de la BMCI au troisième trimestre



Le groupe BMCI a réalisé un produit net bancaire (PNB) consolidé de 2,28 milliards de dirhams (MMDH) au troisième trimestre 2018, en progression de 0,5% par rapport à la même période un an auparavant.

Cette augmentation est essentiellement due à la hausse du résultat des opérations de marchés (+22,7%) et de la marge sur commissions consolidée (+3,1%), conjuguée à la baisse de la marge d'intérêt (-2,3%), explique BMCI dans une communication financière sur ses résultats trimestriels.

S’agissant des crédits par caisse à la clientèle consolidés, ils ont atteint 51,3 MMDH en septembre 2018, soit une amélioration de 5,2% comparativement au 1er janvier 2018, alors que les dépôts de la clientèle consolidés ont augmenté de 1,6% à 44,1 MMDH à fin septembre 2018, fait savoir la même source.

Les résultats semestriels de BMCI font également ressortir une augmentation de 3,2% du "coût du risque consolidé" en septembre 2018, un recul de 18% du "coût du risque avéré bucket 3" et un taux de couverture des créances par les provisions des comptes sociaux de 80,1%.

Par ailleurs, le groupe bancaire a relevé que les frais de gestion consolidés demeurent maitrisés et s’élèvent à 1,2 MMDH, tandis que le coefficient d’exploitation s’affiche à 52,7% à fin septembre 2018.

Côté financier, le résultat net part du groupe BMCI s’est établi à 460 millions de dirhams (MDH), soit une baisse de 3,1% par rapport à fin septembre 2017.