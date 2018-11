Divers Economie

Le dirham s'apprécie face à l'euro et se

déprécie vis-à-vis du dollar en octobre



Le dirham s'est apprécié de 0,62% par rapport à l'euro et s'est déprécié de 0,85% vis-à-vis du dollar américain en octobre 2018, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Dans sa revue mensuelle de la conjoncture économique, monétaire et financière du mois de novembre 2018, Bank Al-Maghrib fait savoir qu'aucune séance d'adjudication n'a été tenue depuis avril.

Au niveau du compartiment interbancaire, le volume des échanges de devises contre dirham s'est établi en moyenne à 15,8 milliards de dirhams (MMDH) en octobre, en diminution de 6,3% comparativement à la moyenne enregistrée sur les neuf premiers mois de l’année, relève la même source.

Concernant les opérations des banques avec la clientèle, leurs volumes se sont situés en octobre à 24,8 MMDH pour les achats au comptant et à 10,5 MMDH pour ceux à terme, contre 21,1 MMHD et 11,4 MMDH respectivement en moyenne entre janvier et septembre, indique BAM.

Parallèlement, les ventes au comptant ont porté sur un montant de 25 MMDH et celles à terme sur 4,7 MMDH, après des volumes respectifs de 20,6 MMDH et de 4 MMDH sur les neuf premiers mois de l’année.

Dans ces conditions, la position nette de change des banques est restée quasiment inchangée d’un mois à l’autre, se chiffrant à 10,3 MMDH à fin octobre.



Des agences de voyages et des journalistes

allemands en visite dans le Souss



Des tour-opérateurs et des journalistes allemands effectuent, cette semaine, une visite dans la région du Souss-Massa, à la découverte des sites touristiques des provinces de Taroudant et Tata. L'éductour, qui s'étale sur cinq jours, est initié par le Réseau de développement du tourisme rural (RDTR) au niveau de la région, et la délégation de l'Office national marocain du tourisme (ONMT) en Allemagne en collaboration avec le Conseil régional de Souss-Massa.

Selon le président du RDTR, Abdelhakim Sabri, «ce voyage de familiarisation sera une occasion pour les professionnels du tourisme rural de renforcer l’attractivité de la destination Souss-Massa et d’échanger avec la délégation allemande composée de 10 tour-opérateurs et journalistes spécialisés dans le tourisme de nature». Le programme de la délégation allemande comporte des visites dans plusieurs sites, dont la Réserve de la biosphère de l’arganeraie, les montagnes du Haut Atlas, les dunes de Foum Zguid et le lac Iriqui à Tata. Des visites aux gravures rupestres, aux oasis de Tissint et à la maison de Charles de Foucauld à Tissint dans la province de Tata sont également prévues outre l’oasis de Tiout et le safran de Taliouine à Taroudant

Il s'agit de la deuxième édition de l’éductour dédiée à la promotion du tourisme rural dans la région. Un premier voyage de découverte a été organisé, en juin dernier, à Agadir Ida Outanane, Chtouka Ait Baha, Tiznit et Tafraout.