Divers Economie

L’aéroport Agadir-Al Massira enregistre une hausse de trafic



Le trafic aérien à l’aéroport Agadir-Al Massira s’inscrit sur un trend haussier depuis début 20018, culminant à 28,79% en comparaison avec la même période de l’année précédente.

Selon les données de l’Office national des aéroports (ONDA), 1.080.712 voyageurs ont utilisé cet aéroport international durant les sept premiers mois de l’année en cours contre 839.712 passagers pendant la même période de 2017.

L’aéroport Agadir-Al Massira a enregistré, par ailleurs, 8,61% du total des passagers à travers les aéroports du Royaume qui était de 12.554.577 voyageurs contre 11.227.162 passagers il y a un an. Avec ce trafic, Agadir-Al Massira occupe la troisième position à l’échelle nationale derrière l’aéroport international Marrakech-Ménara, au second rang avec un total de 2.928.320 voyageurs, et l’aéroport international Mohammed V de Casablanca qui s’arroge la première position avec 5.482.067 voyageurs.





Recul du RNPG de Lesieur Cristal à 87 MDH au premier semestre



Le résultat net part du groupe Lesieur Cristal a atteint 87 millions de dirhams (MDH) au premier semestre 2018 contre 101 MDH durant la même période un an auparavant.

Le résultat d'exploitation courant s’est chiffré, quant à lui, à 139 MDH, tandis que le chiffre d’affaires s’est élevé à plus de 2,2 milliards de dirhams (MMDH), fait savoir Lesieur Cristal dans un communiqué sur ses résultats au titre du premier semestre 2018. S’agissant des comptes sociaux, ils font ressortir un chiffre d’affaires en recul de 10% par rapport à 2017cela est dû à une baisse des prix de la matière première répercutée sur le prix de vente au consommateur et au repli des volumes d’exportation. Ces comptes font également état d’un résultat d’exploitation de 136 MDH, d’un résultat net de 89 MDH, ainsi que d’une trésorerie positive de 266 MDH qui intègre l’effet de la mobilisation sur 5 ans de la créance relative au crédit TVA remboursable pour 120 MDH, ajoute la même source. Durant le S1-2018, Lesieur Cristal a évolué dans un environnement marqué par une détente des cours des huiles brutes avec une répercussion de la baisse sur les prix de vente, un glissement du marché vers l’entrée de gamme.

Le 1er semestre a également connu une campagne d’huile d’olive 2017-2018 d’un niveau supérieur à la précédente, engendrant une augmentation de la consommation de cette dernière au détriment de l’huile de table, ainsi que des exportations moins soutenues par rapport au premier semestre 2017.