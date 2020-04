Distribution de denrées alimentaires aux familles nécessiteuses de Youssoufia

Des paniers alimentaires ont été distribués, le week-end dernier, en faveur des familles nécessiteuses au niveau de la commune rurale de Lakhoualqa relevant de la province de Youssoufia, et ce dans le cadre des efforts déployés pour freiner la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Cette opération humanitaire initiée sous la supervision des autorités locales, a ciblé des familles en situation de vulnérabilité, qui ont bénéficié de paniers de produits alimentaires de première nécessité.

A cette occasion, le président de la commune de Lakhoualqa, Ahmed El Ajili, a souligné que cette initiative est destinée aux ménages à faible revenu dans les douars de la commune, conformément aux mesures adoptées suite à l'instauration de l'état d'urgence sanitaire pour endiguer la propagation du Covid-19.

Cette campagne devra se poursuivre dans les jours à venir en vue d'aider le plus grand nombre possible de familles, a-t-il relevé dans une déclaration à la presse, notant que les autorités locales ont mobilisé tous les moyens nécessaires pour assurer le bon déroulement de cette action.

Cette aide alimentaire a été fournie grâce à la contribution des associations de la société civile et des bienfaiteurs, a-t-il indiqué, ajoutant que la commune de Lakhoualqa restera mobilisée pour lutter contre cette pandémie.

Cette action sociale et solidaire s'inscrit dans le cadre des efforts entrepris pour alléger les souffrances des populations relevant des zones pauvres et éloignées de la province et les soutenir dans ces circonstances exceptionnelles.