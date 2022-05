Distinction méritée de Traser Maroc

Smiths Détection France, leader mondial de la fabrication des équipements de sûreté, a organisé du 10 au 12 mai courant à Vitry sur Seine un événement dédié aux clients et partenaires avec, au programme, la présentation des produits et des dernières technologies, suivie d’une discussion avec les experts Smiths Détection.



Traser Maroc a eu l'honneur de recevoir le trophée du Best Service Partenaire (SE&A 2022).

Ce trophée a été remis par Gabriel Peguinot, directeur région Europe du Sud et Afrique, à Abdou Lerhenane, directeur général de la société Traser Maroc.