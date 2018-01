Dispersion d'un sit-in sur le chantier du barrage Toudgha dans la province de Tinghir

Les autorités de la province de Tinghir ont indiqué qu'elles ont eu recours, mercredi, en coordination avec le parquet compétent, à la force publique pour disperser un sit-in observé par un groupe d’individus sur le chantier du barrage Toudgha ayant entravé les travaux depuis le 15 novembre dernier, relevant que 11 personnes ont été arrêtées lors de cette intervention qui vise à garantir la poursuite de la construction de ce projet.

Après que les protestataires ont refusé d’obtempérer à tous les avertissements légaux, les forces publiques sont intervenues dans le respect total des dispositions légales pour les disperser, et ont procédé à l'arrestation de 11 personnes qui seront déférées devant la justice, indique un communiqué de la préfecture de la province de Tinghir.

Un individu feignant un évanouissement a été transféré vers l'hôpital pour s'assurer de son état de santé, ajoute la même source, relevant que cette intervention vise à préserver la sécurité et l'ordre publics, au service de l'intérêt général.

Et de rappeler que les autorités provinciales avaient indiqué mardi dans un communiqué que ces individus ont rejeté tous les canaux de dialogue et persisté à entraver injustement les travaux du barrage Toudgha, qui se veut pourtant une revendication de l'ensemble de la province compte tenu de la sécheresse et du besoin en eau que connaissent plusieurs régions et le rôle de ce projet dans la prévention des inondations.