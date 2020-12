Disney dit non à une apparition de Johnny Depp dans le prochain “Pirates des Caraïbes ”

Les portes se ferment les unes après les autres pour Johnny Depp, toujours englué dans une séparation houleuse avec son ex-femme Amber Heard, qui l’accuse de violences conjugales. Le comédien, qui interprétait le personnage de Gellert Grindelwald dans les deux premiers volets des Animaux Fantastiques, a dû renoncer à participer au troisième film de cette saga dérivée de l’univers d’Harry Potter. Alors que le tournage avait déjà commencé ! Il a depuis été remplacé par le Danois Mads Mikkelsen. Mais ce n’est pas le seul rôle emblématique dont la star s’est vue privée récemment. Johnny Depp a également été écarté de la saga Pirates des Caraïbes où il interprétait le rôle culte du capitaine Jack Sparrow. Après 15 ans de collaboration et cinq films portés par le comédien, Disney a considéré que l’acteur avait fait son temps et a choisi d’injecter du sang neuf dans sa célèbre franchise. Le prochain Pirates des Caraïbes, qui sera le sixième volet, sera une version féminine de la saga portée par la populaire Margot Robbie. Et ces adieux à Johnny Depp semblent bel et bien définitifs. Dans une longue enquête sur la chute du comédien, parue le 9 décembre dernier, le Hollywood Reporter raconte que Disney a même refusé à Johnny Depp un caméo dans Pirates des Caraïbes 6. Après la mise à l’écart du comédien, Jerry Bruckheimer, producteur de la célèbre franchise et longtemps fervent défenseur de la star, espérait au moins faire revenir le personnage du capitaine Jack Sparrow dans le prochain volet pour une brève apparition. Mais la firme aux grandes oreilles n’a pas voulu en entendre parler. Aucune chance donc de voir Johnny Depp jouer de nouveau les pirates pour passer le flambeau à son successeur. Au-delà des déboires conjugaux de Johnny Depp, c’est la consommation de drogue de l’acteur qui ont refroidi Disney. The Hollywood Reporter rapporte notamment que durant le tournage de Pirates des Caraïbes : la vengeance de Salazar, le comédien a avalé huit pilules d’ecstasy en même temps puis s’est lancé dans une campagne de terreur contre Amber Heard. Or, au cours de cet épisode, le bout de l’un de ses doigts a été tranché. Johnny Depp a alors dû être rapatrié à Los Angeles pour être opéré et le tournage du cinquième volet de la saga a dû être stoppé pendant deux semaines. Un arrêt forcé qui a coûté à la production 350 000 dollars par jour. Après des années de frasques, le comédien est désormais considéré ingérable - et donc inemployable - par Hollywood. “Vous ne pouvez tout simplement plus travailler avec lui aujourd’hui. Il est radioactif ” a conclu un directeur de studio.