Digital: l'ADD et l'AUSIM signent une convention-cadre de partenariat

L’Agence de développement du digital (ADD) et l’Association des Utilisateurs des systèmes d’information au Maroc (AUSIM) ont procédé, vendredi à Marrakech, à la signature d’une convention-cadre de partenariat en marge de la 6ème édition des Assises de l’AUSIM qui s’est tenue du 26 au 28 octobre.



Cette convention ambitionne de mutualiser les efforts de l’ADD et de l’AUSIM pour promouvoir l’usage du digital auprès des composantes de l’écosystème public et privé et de contribuer aussi à l’accélération de la transition numérique à même d’assurer un impact positif sur le développement économique et social du pays, rapporte la MAP citant un communiqué conjoint de l'ADD et l'AUSIM.



Ladite convention s’articule sur quatre axes, à savoir "collaborer sur des thématiques autour du digital à travers des études et livres blancs", "informer et sensibiliser la communauté sur les nouvelles tendances technologiques", "anticiper les besoins en compétences digitales et assurer leur alignement avec les besoins du marché" et "organisation d’activités communes de promotion de l’usage du digital sur le plan national", précise la même source.



L’ADD est un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, placé sous la tutelle du ministère délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de la Transition numérique et de la réforme de l’administration. L’Agence a pour mission principale de mettre en œuvre la stratégie de l’Etat en matière de développement du digital et de promouvoir la diffusion des outils numériques et le développement de leurs usages auprès des citoyens.



L’AUSIM est une association à but non lucratif créée en 1993. Comptant parmi ses adhérents nombre de structures de premier plan, tant au niveau organisationnel que managérial (offices, banques, assurances, entreprises Industrielles…), l’Association œuvre activement dans l’esprit de développer et de vulgariser l’usage des technologies de l’information et du digital au Maroc.