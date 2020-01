Didier Decoin succède à Bernard Pivot à la tête de l’académie Goncourt

Le romancier et scénariste français Didier Decoin a été choisi, lundi, pour succéder à Bernard Pivot à la tête de l’académie Goncourt, a annoncé cette institution.

Membre de l'académie depuis 1995, Didier Decoin (74 ans) occupait jusqu'à présent le poste de secrétaire général de l’académie. Il était chargé notamment d'annoncer chaque année le nom du lauréat du Goncourt, le plus prestigieux des prix littéraires du monde francophone.

Lauréat de ce prix en 1977, il entame sa carrière professionnelle en tant que journaliste à France Soir avant de collaborer à plusieurs journaux et participer à la création du magazine VSD, entre autres.

Il fait son entrée dans le monde de la littérature en publiant à l’âge de 20 ans son premier roman "Le Procès à l'amour", qui sera suivi d'une vingtaine d’œuvres, dont "John l'Enfer", pour lequel il obtient le prix Goncourt.

Didier Decoin a présidé à deux reprises la Société des gens de lettres et travaillé également en tant que scénariste dans le cinéma pour des réalisateurs dont Maroun Bagdadi avec qui il reçoit le prix spécial du jury au Festival de Cannes pour le film "Hors-la-vie".

Dans la télévision, il dirige pendant trois ans et demi la fiction de France 2 et reçoit en 1999 le Sept d'Or du meilleur scénario pour "Le Comte de Monte-Cristo", mini-série télévisée diffusée en 1998.