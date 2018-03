Deuxième Congrès international de la pharmacie au féminin à Fès

Les travaux de la 2ème édition du Congrès international de la pharmacie au féminin se sont ouverts, vendredi soir à Fès, autour de la thématique “l’exercice officinal : droits et devoirs du pharmacien’’.

Initiée par la Chambre syndicale des pharmaciens d’officine de Fès, cette manifestation a été marquée par un hommage rendu à la femme pharmacienne en reconnaissance de ses services à la société. Dans une allocution lue en son nom, la Secrétaire d’Etat chargée du développement durable, Nezha El Ouafi, a souligné l’importance de cette rencontre qui rend hommage à la femme pharmacienne, tout mettant en valeur son rôle crucial dans le développement du secteur et la protection de la santé des malades.

Elle a en outre rappelé que le secteur de la pharmacie était l’un des partenaires qui ont soutenu l’initiative de l'interdiction de la fabrication des sacs en plastique et la mise en œuvre du programme de production et d'utilisation de sacs alternatifs, dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement et le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, dans le but de préserver l’environnement et protéger la santé des citoyens.

La séance d’ouverture de la 2ème édition du Congrès international de la pharmacie au féminin a été ponctuée par un hommage à des professionnelles du secteur pour leur contribution au développement du secteur. Une série de thématiques ayant trait à l’exercice de la profession ont été débattues dont “L’évaluation de la politique de la baisse des prix des médicaments’’, ‘’Le bail commercial : droit du pharmacien’’ et ‘’Le pharmacien d’officine face aux ruptures de stocks de médicaments’’.

Ce congrès qui a réuni de nombreux professionnels et des fabricants de médicaments, est une occasion de mettre l’accent sur les missions assurées par le secteur dans la protection de l’environnement et la promotion du développement durable.