Deux talibans et un civil tués dans une nouvelle attaque à Jalalabad

Deux talibans et un civil ont été tués mercredi lors d'une attaque contre un point de contrôle des forces du nouveau régime taliban à Jalalabad, dans l'est de l'Afghanistan, selon une source sécuritaire et des témoins sur place. Des hommes armés non identifiés ont attaqué un poste de contrôle dans le district de Ghawchak et ont tué deux talibans et un passant, ont précisé ces sources. Un responsable taliban a confirmé l'attaque, tout en précisant que les victimes étaient toutes des civils. Dans un incident distinct, des habitants ont indiqué à l'AFP que deux combattants talibans avaient été blessés alors qu'ils tentaient de désamorcer un engin explosif improvisé à Jalalabad. Aucune autre détail n'était disponible dans l'immédiat. La ville de Jalalabad, capitale du Nangarhar, a été secouée le week-end dernier par une série d'attaques revendiquées par la branche locale de l'Etat islamique (EI-K). Les trois explosions de samedi - premiers attentats meurtriers en Afghanistan depuis le départ des dernières troupes américaines le 30 août - ont tué au moins deux personnes et blessé une vingtaine d'autres, selon un responsable taliban. Le Nangarhar est le principal foyer du groupe de l'EI-K, rival des talibans, qui a revendiqué une série d'attaques meurtrières ces dernières années, dont l'attentat sanglant ayant tué plus de 100 personnes à l'aéroport de Kaboul le 26 août dernier.