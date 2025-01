Deux individus interpellés à Ouarzazate pour escroquerie présumée sur des candidats à l'immigration

Les éléments de la police de la Sûreté régionale à Ouarzazate, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), ont procédé à l’interpellation, mardi, de deux individus pour leur implication présumée dans une affaire d'escroquerie sur des candidats à l'immigration, a-t-on indiqué de source sécuritaire.



Les mis en cause avaient escroqué six individus en leur subtilisant des sommes d’argent, à titre d'avances, en échange de contrats fictifs de travail, avant que les recherches et investigations réalisées ne permettent de les interpeller, en coordination avec les éléments de la Gendarmerie Royale de la zone rurale "Ait Addi Bouleman", dans les environs de la ville de Kelâat M'Gouna.



Les opérations de fouille et de perquisition menées dans le cadre de cette affaire ont permis de saisir un passeport et des photocopies de deux pièces d'identité au nom d’autrui, ainsi qu'une copie d’un diplôme d’étude et des reçus de transfert d’argent suspectés provenir de ces activités criminelles, a-t-on précisé de même source.



Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du Parquet compétent, en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire.