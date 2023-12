Dette : Les souscriptions sur le MAVT en hausse de 135,5% à fin octobre

Les souscriptions sur le marché des adjudications des valeurs du Trésor (MAVT) se sont établies à 239,7 milliards de dirhams (MMDH) au terme des dix premiers mois de l’année 2023, en hausse de 135,5% par rapport à la même période de l’année 2022, selon la Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE).



Cette hausse a concerné principalement les levées sur les maturités à court terme qui ont progressé de 114,5% pour atteindre près de 150 MMDH (63% du total contre 50,7%), précise la DTFE dans sa récente note de conjoncture.



De même, le volume souscrit au titre des maturités longues a connu une progression de 497,2%, pour se situer à 73,5 MMDH (31% du total contre 8,9%).



En revanche, les souscriptions au titre des maturités à moyen terme ont marqué un repli de 16,7% pour se limiter à 16,3 MMDH (7% contre 14,2%), ajoute la même source.



Compte tenu de la hausse de 109,3% des remboursements qui ont atteint 204,1 MMDH et des autres éléments de la dette intérieure, l’encours de cette dernière s’est établi à 735,8 MMDH à fin novembre 2023, en hausse de 1,8% par rapport à fin décembre 2022 contre 4,7% un an auparavant.



Au terme des onze premiers mois de l’année 2023, la durée de vie moyenne de la dette intérieure s’est inscrite en hausse pour ressortir à 6 ans et 4 mois, soit une progression de 7 mois par rapport au niveau enregistré à la fin 2022, selon la même source.