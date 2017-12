“Despacito” Chanson la plus écoutée de l'histoire du streaming

Le tube de l'été dont le rythme reggaeton latino a envahi le globe est devenu le tube de la décennie. «Despacito», de Luis Fonsi et Daddy Yankee, est devenu la chanson la plus diffusée en streaming de l'histoire de l'industrie musicale. Le morceau a été écouté plus de 5 milliards de fois sur toutes les plateformes de diffusion. À savoir Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Unlimited ou encore YouTube. "Despacito" - qui signifie "tout doucement" en espagnol - a passé 10 semaines au sommet du hit-parade américain, devenant ainsi la première chanson en espagnol à atteindre ce rang depuis "Macarena" en 1996. Le tube a également été classé numéro un dans plus de 45 pays dans le monde entier, notamment au Royaume-Uni.