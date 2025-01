Deschamps s'arrêtera en 2026 : Zidane attend son heure chez les Bleus

"Il faut que ça s'arrête à un moment". Didier Deschamps a justifié mercredi son départ de l'équipe de France au terme de son contrat en 2026, estimant dans un entretien diffusé sur TF1 avoir "fait son temps", une décision qui ouvre la voie à Zinédine Zidane, le grandissime favori pour lui succéder.



Le sélectionneur, nommé à son poste après l'Euro-2012 en remplacement de Laurent blanc, rendra donc bel et bien son tablier après le Mondial-2026 organisé aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique pour lequel les Bleus ne sont pas encore qualifiés. La nouvelle, confirmée à l'AFP mardi par une source proche des Tricolores, est devenue officielle après la diffusion par LCI d'un extrait de l'entretien réalisé avec Brigitte Macron dans le cadre de l'opération "Pièces Jaunes".



"Ça sera 2026. Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu'en 2026... la prochaine Coupe du monde. Ça s'arrêtera là, parce qu'il faut que ça s'arrête à un moment. Dans ma tête c'est bien clair. J'ai fait mon temps aussi, avec la même envie, la même passion pour maintenir l'équipe de France au plus haut niveau, mais 2026 c'est très bien", a déclaré le technicien de 56 ans à la longévité record à son poste (160 matches).



En dépit d'une certaine usure du pouvoir, des soubresauts de ces derniers mois (Euro-2024 raté malgré une place en demi-finale, déboires du capitaine Kylian Mbappé, retraite internationale du pilier Antoine Griezmann) et quelle que doit l'issue de la Coupe du monde 2026, Deschamps partira en laissant derrière lui un palmarès hors-normes en tant que sélectionneur avec un titre mondial en 2018 en Russie, la Ligue des nations en 2021 et deux finales (Euro-2016, Mondial-2022).



Deschamps, dont la prolongation de quatre ans juste après la finale de la Coupe du monde 2022 perdue face à l'Argentine avait fait beaucoup jaser à l'époque, en avait préalablement informé le président de la Fédération française du football juste avant les fêtes, comme l'a expliqué Philippe Diallo à L'Equipe.



"C'est une décision personnelle, responsable et élégante, à l'image du personnage qu'il est. Il a peut-être ressenti qu'en 2026, il aura passé plus d'une dizaine d'années à la tête des Bleus, ce qui est en soi assez exceptionnel, et qu'il était temps de passer à autre chose", a indiqué le dirigeant.



Il faudra toutefois guetter comment le groupe réagira au retrait futur du sélectionneur alors que des échéances importantes attendent les Tricolores d'ici la date-couperet de 2026 avec les quarts de finale de la Ligue des nations, les 20 et 23 mars contre la Croatie, un éventuel "Final Four" en juin avant les qualifications pour le Mondial nord-américain.



"Cela va libérer tout le monde, à commencer par lui, parce qu'il subit des critiques très injustes depuis des années. Il a le souhait de protéger les joueurs. Cela va clarifier la situation", a assuré Philippe Diallo à L'Equipe.



Avec la fin programmée du long chapitre Deschamps, les spéculations vont désormais aller bon train concernant l'identité de son successeur. Un nom revient fatalement et naturellement à l'esprit, celui de Zinédine Zidane.



Icône du football et du sport français, l'ancien N.10, âgé de 52 ans, n'a jamais caché qu'il rêvait de la fonction. En réserve de la République depuis qu'il a terminé son deuxième passage au Real Madrid en 2021, le triple vainqueur de la Ligue des champions sur le banc des Merengue (2016, 2017, 2018) fait logiquement office de prétendant N.1.



"Avec les Bleus, ce n'est pas fini. J'en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l'espère, un jour. J'ai envie de boucler la boucle avec l'équipe de France", avait dit à L'Equipe en 2022 le double buteur de la finale du Mondial-98.



Thierry Henry, auréolé de son beau parcours aux Jeux olympiques de Paris (finale), est un autre recours possible parmi les anciens champions du monde (1998) et d'Europe (2000). Mais malgré sa bonne image et son passé glorieux de joueur, l'ex-légende d'Arsenal aura tout de même du mal à faire le poids avec la superstar "Zizou".