Deschamps : Mbappé est attaché à l'équipe de France

Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a affirmé mercredi avoir "la certitude" que le capitaine Kylian Mbappé, au cœur d'une polémique après avoir été laissé à la disposition du Real Madrid, "est attaché" aux Bleus.



"Kylian cristallise beaucoup de choses même quand il n'est pas là. Mais j'ai la certitude que Kylian est attaché à l'équipe de France", a déclaré Deschamps à la veille du match de Ligue des nations contre Israël à Budapest.



La superstar des vice-champions du monde est au centre des débats après avoir été aligné en tant que titulaire samedi par le Real Madrid face à Villarreal (2-0) en Liga alors qu'il n'a pas été retenu par Deschamps en équipe de France pour le rassemblement d'octobre afin d'être ménagé après une blessure à la cuisse gauche.



Comme il l'avait déjà fait au cours d'une vidéo postée lundi par la Fédération française de football, le patron des Bleus a également essayé de nouveau de justifier sa décision en pointant du doigt le pouvoir des clubs par rapport aux sélections nationales.



"L'employeur du joueur c'est le club. Les clubs ont toujours eu ce pouvoir. Ce ne sont pas les fédérations qui payent les joueurs. Les intérêts des clubs et des sélections peuvent être communs sauf quand il y a des matches. Le fait que les clubs soient attentifs, je ne vais pas dire réticents (pour libérer leurs joueurs, ndlr), de par leurs calendriers, ce n'est pas spécifique à Kylian", a-t-il expliqué.



"L'important c'est d'avoir l'échange avec le joueur. Je ne suis pas là pour mettre le joueur en porte-à-faux entre le club et la sélection. C'est déjà arrivé que je ne prenne pas de joueurs et qu'ils jouent un match juste après la trêve internationale. Il y a une attention encore plus importante des clubs par rapport aux joueurs qui jouent en sélection. C'est un pouvoir qu'ils avaient, il n'est pas moins fort aujourd'hui", a-t-il ajouté.



"C'est moi qui ai pris la décision (concernant Mbappé, ndlr) avec les éléments dont je dispose. Certes, il a joué le match du week-end, pas en entier, en n'étant pas à 100%. Est-ce que c'est bien pour le joueur et l'équipe de France? Je ne pense pas", a-t-il également indiqué.