Des spécialistes marocains et étrangers explorent les dernières avancées en médecine régénérative

Des médecins et scientifiques marocains et internationaux se sont réunis, samedi à Rabat, pour explorer les dernières avancées en matière de médecine régénérative, à l'occasion du premier Symposium international en Afrique sur les cellules souches.

Initiée par le Centre de médecine régénérative (CMR), cette rencontre scientifique placée sous le thème "Cellules souches : les dernières avancées en médecine régénérative et thérapies biomoléculaires", débouchera sur des recommandations et propositions tendant à promouvoir la technique novatrice des cellules souches qui est désormais utilisée pour le protocole thérapeutique et plusieurs maladies considérées dans un passé proche comme incurables ainsi que dans le cosmétique.

Dans une déclaration à la MAP, le chirurgien oncologue, Mustapha Souieh, a souligné que la finalité de ce conclave est d'apprécier les différentes expertises dans le domaine de la médecine régénérative, faisant savoir que la recherche clinique a montré qu’il est possible d’utiliser des cellules souches adultes pour restaurer les cellules perdues, endommagées ou vieillissantes afin de régénérer efficacement les tissus et par conséquent de fournir à certains patients une alternative à la chirurgie.

M. Souieh a expliqué que les cellules souches considérées comme une nouvelle révolution dans la sphère médicale assurent le renouvellement des cellules d’une personne en étant capable de se diviser tout au long de la vie. Elles peuvent ainsi pallier le phénomène de mort naturelle des cellules ou encore venir remplacer les cellules vieillissantes ou mortes suite à l’âge ou aux lésions.

Pour sa part, le secrétaire perpétuel de l'Académie Hassan II des sciences et techniques, Omar El Fassi El Fihri, s’est félicité de l’organisation de ce symposium international tenu pour la première fois en Afrique, considérant que cette initiative prise par des médecins au service des patients marocains est une opportunité pour débattre des nouveautés en matière de médecine régénérative servant à se guérir par soi-même en utilisant des cellules souches adultes trouvées dans le corps humain.

Au menu de cette rencontre, figurent des thématiques se rapportant notamment à la sécurité et à la puissance des cellules souches, les dernières innovations dans le domaine de la médecine régénérative et les cellules souches allogènes du sang du cordon ombilical.

Ont pris part à ce Symposium, organisé sous l’égide du ministère de la Santé, des médecins, spécialistes experts, chercheurs, académiciens et professionnels de la santé marocains et étrangers, ainsi que d’autres personnalités du monde de la diplomatie.

Le CMR est un centre d’excellence en matière de thérapie cellulaire qui propose une pratique médicale internationale axée sur la procuration de solutions médicales complètes pour des traitements à partir des cellules souches adultes. Le centre s'attèle aussi à identifier les principaux traitements sur le terrain et, en retour, former des praticiens marocains avec des spécialistes de renommée mondiale.