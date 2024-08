Des responsables palestiniens annoncent huit morts dans deux raids israéliens en Cisjordanie

Les autorités palestiniennes ont annoncé que huit personnes avaient été tuées mardi dans deux raids israéliens distincts en Cisjordanie occupée.



Quatre personnes ont été tuées dans la région de Jénine (nord) et quatre dans le district de Tubas (nord-est), lors de raids menés par les forces israéliennes à l'aube, ont indiqué le Croissant-Rouge palestinien et le ministère palestinien de la Santé à Ramallah. Un premier bilan faisait état de six morts.



De son côté, l'armée israélienne a indiqué avoir mené des raids aériens dans la région de Jénine, sans fournir d'informations sur le bilan humain.

Le Croissant-Rouge a fait état dans un communiqué de "quatre martyrs et trois blessés, dont un dans un état critique, à la suite du bombardement par l'occupant de deux véhicules dans le quartier est de Jénine".



Le ministère palestinien de la Santé a fait état dans un communiqué séparé de "quatre martyrs et sept blessés" dans la ville d'Aqaba, dans le district de Tubas.

Des habitants d'Aqaba ont déclaré que les forces israéliennes étaient arrivées à l'aube et avaient encerclé la maison d'Amid Ghanam, ce qui a conduit à des affrontements entre soldats et jeunes de la région.



Amid Ghanam et deux autres personnes ont été tués lors des affrontements, tandis qu'un adolescent a également été tué près d'un hôpital, a déclaré à l'AFP le gouverneur de Tubas, Ahmed Assad.



Le maire d'Aqaba, Abdelrazzaq Abouarra, a déclaré pour sa part que l'adolescent avait été "tué de sang-froid".

"Ce crime sioniste est un crime systématique que les Israéliens commettent quotidiennement", a-t-il ajouté.



La Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, connaît depuis deux ans une flambée de violences exacerbées par la guerre dans la bande de Gaza. Depuis cette date, au moins 612 Palestiniens y ont été tués par des soldats ou des colons israéliens, selon les autorités palestiniennes, et au moins 17 Israéliens parmi lesquels des soldats dans des attaques ou attentats palestiniens, selon des données officielles israéliennes.



Dans un autre incident survenu plus tard dans la journée de mardi près de Jérusalem, un Palestinien a été tué après avoir attaqué une agente de la police des frontières à l'aide d'un tournevis, a déclaré la police dans un communiqué.