Des projets générateurs de revenus au profit d’anciens détenus dans des affaires de terrorisme

La Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus a procédé, jeudi à Tanger, à la distribution de projets générateurs de revenus au profit de 18 bénéficiaires du programme "Moussalaha", dédié aux condamnés dans des affaires d'extrémisme et de terrorisme.



La remise desdits projets a eu lieu lors d'une cérémonie présidée par le wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, gouverneur de la préfecture de Tanger-Assilah, Younès Tazi, et le coordonnateur de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, Abdelouahed Jamali Idrissi.



D'un coût global de plus de 1,14 million de dirhams, les projets générateurs de revenus couvrent plusieurs secteurs dont la couture, la restauration, la maintenance, les librairies ou encore les services numériques.



Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie, élaborée conformément aux Hautes Instructions Royales, pour la réinsertion des détenus, visant à promouvoir les programmes de réinsertion et à renforcer les valeurs de solidarité, d'entraide et de coexistence.



S'exprimant à cette occasion, M. Tazi a indiqué que le programme "Moussalaha" est porteur d'une forte charge sociale qui incarne la Haute sollicitude Royale envers la situation des anciens détenus, évoquant, dans ce sens, le partenariat entre la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus et la Coordination nationale de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) qui offre un soutien et un accompagnement aux anciens détenus dans le cadre des projets de l'INDH.



Le wali a également noté que les efforts déployés par la Fondation en collaboration avec divers intervenants pour la réinsertion des anciens pensionnaires des établissements pénitentiaires, vise à assurer leur accompagnement et leur réhabilitation professionnelle pour faciliter leur réinsertion économique et sociale, appelant à consentir davantage d'efforts pour assurer la réussite de ces projets, en application des Hautes Instructions Royales visant à accorder une attention particulière aux personnes en situation de vulnérabilité.



De son côté, M. Jamali Idrissi, a relevé, dans une déclaration à la MAP, que cette opération s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Instructions Royales visant à faciliter la réinsertion des anciens détenus dans la société, notant que le programme "Moussalaha" vise la réconciliation des anciens détenus avec eux-mêmes, avec la société et avec le texte religieux.



Il a, dans ce sens, mis l'accent sur le caractère volontariste du programme pour les anciens détenus, dans le but de les réinsérer socialement pour retrouver leur rôle en tant qu'acteurs dans la société.



"Les projets remis ont été élaborés en tenant compte des compétences et de la réhabilitation au sein des établissements pénitentiaires, tout en prenant en considération la spécificité économique de la région de résidence du bénéficiaire", a-t-il expliqué.



A cette occasion, une convention de partenariat a été scellée entre le Comité provincial de développement humain (CPDH) de la préfecture de Tanger-Asilah et la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus d'un budget de près de 1,44 million de dirhams. Cette convention vise à soutenir les petites entreprises et les projets générateurs de revenus au profit d'anciens pensionnaires des établissements pénitentiaires.



Le programme "Moussalaha" est le fruit d'un partenariat entre la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), la Rabita Mohammadia des oulémas, le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), et la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus.



Ce programme est dédié à 215 pensionnaires, dont 157 ont bénéficié de projets générateurs de revenus.