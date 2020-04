Des patients guéris du coronavirus livrent leurs témoignages

Des patients guéris du coronavirus ont livré, mardi à Meknès, des témoignages sincères exprimant leur reconnaissance au personnel médical de l'hôpital Sidi Saïd pour l'attention médicale de qualité dont ils ont été entourés, durant toute la période d'hospitalisation.

Lors d'une réception organisée en leur honneur, les quatre premiers patients rétablis, qui étaient admis dans la cellule d'isolement médical dudit hôpital, ont fait part de leur considération et leurs remerciements pour la prise en charge médicale "exemplaire" dont ils ont bénéficié.

Un jeune qui avait contracté le virus en Espagne s'est dit, dans une déclaration à la MAP, reconnaissant envers l'ensemble du staff médical, qui s'est "occupé de lui dans de très bonnes conditions", mettant l'accent sur "les sacrifices consentis par le personnel médical dans sa lutte contre cette pandémie".

"Les services médicaux ont assuré un suivi régulier de l'état des patients, et nous avons été pris en charge dès l'apparition des premiers symptômes, dans le respect des conditions d'hygiène et avec le soutien psychologique requis", a indiqué, quant à elle, une patiente, qui faisait partie d’un groupe de touristes de retour d’un voyage en Egypte.

"Nous avons commencé à récolter les fruits des efforts consentis en enregistrant le rétablissement de quatre cas à l'hôpital de Sidi Saïd", s'est félicité le directeur régional de la santé à Fès-Meknès, Mehdi El Bellouti, saluant les efforts consentis par les équipes médicales civile, militaire et technique, ainsi que par les autorités locales et les différents acteurs pour faire face au virus.

Un total de 43 cas, dont 5 admis dans l'unité de réanimation, sont pris en charge à l'hôpital Sidi Saïd, a-t-il fait savoir, soulignant que la situation est "rassurante" et les tests se poursuivent pour identifier les éventuels cas de guérison.

Le chef du service de réanimation de l'hôpital Mohammed V et de l'unité de réanimation chargé du coronavirus, Mustapha Akkaoui, s'est arrêté, lui, sur les conditions de prise en charge des patients à l'hôpital Sidi Saïd, ajoutant qu'une réunion scientifique est tenue de manière quotidienne pour assurer le suivi des tests et l'évolution de certains cas.

Le même responsable a rassuré que les traitements nécessaires sont disponibles et les besoins des cadres médicaux sont satisfaits à temps, appelant les citoyens à respecter les consignes de confinement sanitaire et les mesures préventives prises par les autorités compétentes.