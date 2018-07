Des opérateurs économiques marocains et étrangers en prospection dans la province de Tan Tan

Une importante délégation d’investisseurs marocains et étrangers s’est enquise récemment au port de Tan Tan, des opportunités d’investissement qu’offre la région dans les secteurs de pêche maritime et de tourisme, en marge du 14ème Moussem de Tan-Tan qui s’est clôturé dimanche 9 juillet.

Lors de cette visite, la délégation qui a participé dimanche à la “Green Invest Confernce”, a pu découvrir le potentiel de la province notamment dans le secteur de la pêche maritime ainsi que le rôle que joue le port de Tan Tan dans la dynamisation de l’économie dans les secteurs public, privé et aux niveaux national et des provinces du Sud.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur du port de Tan-Tan, Hassan Baich, a souligné que ce dernier constitue un des plus importants ports de la pêche maritime au niveau national, et contribue fortement au développement économique et social de la région de Guelmim-Oued Noun, et particulièrement au niveau de la province de Tan Tan.

Le port dispose d’une importante flotte maritime dédiée à la pêche et compte 370 unités de pêche côtière, 300 unités de pêche traditionnelle et 50 unités de pêche en haute-mer, a-t-il précisé, ajoutant que le volume annuel de débarquement de la pêche côtière dans le port atteint 51.000 tonnes (statistiques de 2017), destiné à la commercialisation pour la population locale ou à l’industrialisation.

Concernant le volume de débarquement de la flotte de la pêche en haute-mer destinée aux ports nationaux notamment pour l’exportation, il s’élève à 10.000 tonnes, a-t-il ajouté.

Le port de Tan-Tan est considéré comme le 3ème pole au Maroc au niveau des ateliers navals, a-t-il noté, précisant que le bassin de réparation navale de la pêche côtière qui s’étale sur 3 hectares, atteint un volume de 320 tonnes et accueille quelque 300 unités par an.

Pour sa part, le président d’Agoravia, Pascal Perzo, a indiqué que cette visite, qui s’inscrit dans le cadre de la Green Invest conférence tenue en marge de la 14ème édition du Moussem de Tan Tan, vise à rassembler plusieurs investisseurs et experts venus de différents pays pour explorer les opportunités d’investissements dans la région ainsi que dans le Sud du Maroc, soulignant la place centrale qu’occupe la ville de Tan Tan et son chantier naval qui a “un potentiel considérable”.

Cette conférence, qui s’est tenue dimanche, a également pour objectif de permettre aux investisseurs d’aller sur le terrain et de partager les expériences aux niveaux marocain, africain et européen dans des domaines créateurs de valeur ajoutée notamment les secteurs du tourisme, des énergies renouvelables, de l’agro industrie et de la pêche, a-t-il ajouté.

De son côté, l’agent touristique canarien Jaromir Karl Ernst Sefl a mis en exergue le progrès et le développement que connait la ville de Tan-Tan, notant que le Maroc, particulièrement le Sud du pays, regorge d’opportunités d’investissements notamment dans le secteur du tourisme.

Organisée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, par la Fondation Almouggar sous le thème “Le Moussem de Tan Tan, un facteur de rayonnement de la culture hassanie”, le programme de cette édition comportait diverses activités patrimoniales, culturelles, sportives, artistiques et socioéconomiques.