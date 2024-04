Des milliers de personnes évacuées suite à la rupture d’un barrage au sud-est de la Russie

Les autorités de la région d’Orenbourg, située au sud-est de la Russie à la frontière avec le Kazakhstan, ont évacué des milliers de personnes suite à la rupture d’un barrage dans la localité d’Orsk, vendredi soir.



Selon le gouvernement local de la région d'Orenbourg, une section d'un barrage en remblai s'est rompue à Orsk et six centres d'hébergement temporaires ont été préparés pour l'évacuation des personnes vivant dans les zones inondables.



"Un barrage s'est rompu à Orsk. Les habitants de la ville sont évacués des maisons situées dans la zone inondable", ont indiqué les services de secours, cités par les médias russes. Environ 4.000 immeubles résidentiels pourraient se retrouver dans la zone inondable et jusqu'à 10.000 personnes pourraient être affectées par des inondations, ajoute-on de même source. De son côté, l’antenne régionale du ministère des Situations d'urgence a annoncé que les sauveteurs et les services municipaux travaillent au renforcement du barrage.



Le département a également relevé que des visites de porte à porte sont effectuées pour évacuer la totalité des résidents vivant dans la zone inondable. L’est de la région d’Orenbourg connaît d’importantes crues printanières en raison de l’augmentation du débit d’un affluent du fleuve Oural, qui traverse la Russie et le Kazakhstan avant de se jeter dans la mer Caspienne.



Un total de 1.825 bâtiments résidentiels ont été inondés dans 95 localités de la région et 3.095 personnes ont été évacuées, dont 721 enfants, selon les chiffres du gouvernement d’Orenbourg.