Des lois en panne

Tout un arsenal de lois et autres textes couchés noir sur blanc et qui, au fait, ne servent pas à grand-chose, ou plutôt à rien du tout.

Tout récemment, à Salé, une pauvre dame s’est carrément fait dévorer par un pitbull, un chien connu pour être particulièrement féroce et dangereux, au point que bon nombre de pays inspirés en ont interdit l’adoption en faisant tomber toute infraction, dans ce sens, sous le coup de la loi. Plusieurs cas d’agression par pitbulls interposés avaient poussé les autorités marocaines à réagir. Trop timidement, hélas, en se déclarant prêtes à en interdire l’importation, pendant que la prolifération se poursuit de plus belle. Il y a même une circulaire qui a été faite dans ce sens. Mais les textes restant lettre morte sont légion.

Des exemples ? Ce n’est malheureusement pas ce qui manque.

Où en est-on à propos de ces tachymètres, ces « mouchards » que l’on voulait, à juste titre, imposer aux routiers ?

La résistance s’est faite aussi stupide que farouche et a fini par avoir raison du bon sens pour que l’hécatombe des routes continue de faire des victimes par dizaines et par centaines. Il paraît, par ailleurs, que la loi impose le port de la ceinture de sécurité pour les automobilistes et leurs passagers. On doit même s’acquitter d’une amende, si on refuse de s’astreindre à cette obligation. Sauf pour les chauffeurs de taxis et leurs clients. Si ce n’est pas bizarroïde! C’est comme si les contraintes de sécurité imposées aux usagers de la route ne devaient pas concerner cette catégorie de « privilégiés » que l’on expose ainsi à tous les dangers.

Sans parler de ce narguilé, cette fameuse « chicha » que l’on ne sait plus si elle est permise ou prohibée. On ferme bien de cafés à cause d’elle, tout en épargnant d’autres ! Allez comprendre.

Et cette loi antitabac qui n’attend que les textes d’application si jamais ils voient le jour, on n’a bien peur qu’elle ne soit en fin de compte que du bluff.