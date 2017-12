Des experts de l’enseignement supérieur en conclave à Ifrane

Des responsables et des experts étaient en conclave, vendredi et samedi à Ifrane, pour examiner la situation actuelle des établissements de l’enseignement supérieur à accès ouvert et tenter d’élaborer une nouvelle vision de la réforme de ces établissements.

Réunis dans le cadre du ''Forum des experts'', organisé à l’initiative du secrétariat d’Etat chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, les participants, dont des experts étrangers, devront se pencher sur l’analyse de la situation actuelle de ces établissements à la lumière des expériences étrangères en la matière, proposer des solutions aux problèmes existants et élaborer une nouvelle vision de réforme.

Dans une déclaration à la MAP, le secrétaire d’Etat chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Khalid Samadi, a indiqué que cette rencontre s’inscrit dans le cadre des efforts visant la concrétisation de la vision stratégique pour la réforme de l’enseignement national mais aussi des préparatifs pour le Forum national sur le secteur, prévu en janvier, ajoutant que l’année 2018 sera marquée à cet effet par l’approbation de la loi-cadre fixant la vision stratégique pour la réforme du système de l’enseignement au Maroc.

Le ministre est revenu sur les contraintes auxquelles fait face l’enseignement supérieur en général et les établissements à accès ouvert en particulier, citant notamment le sureffectif et les infrastructures inadaptées. D’où la nécessité, selon lui, d’œuvrer pour trouver des alternatives aux structures traditionnelles, élaborer une carte universitaire nationale et résoudre l’adéquation formation-emploi.

Et de souligner que cette rencontre est l’occasion pour les participants dont des experts, des directeurs centraux et des représentants des départements concernés de débattre des moyens à mettre en œuvre pour réussir le processus de réforme et tenter de relever les défis qui se posent pour le secteur dans un monde en pleine mutation.

Plusieurs exposés ont été présentés lors cette première journée sur différents thèmes, à savoir ''l’enseignement supérieur dans la vision stratégique pour l’éducation et la formation'', ''vers de nouveaux rôles pour les sciences sociales et humaines dans la formation et la recherche scientifique'', ''l’université au service de l’homme et de la société'' et ''l’université et les grandes évolutions mondiales''.

Ce ''forum des experts'', organisé sous le thème ''Une nouvelle vision des établissements de l’enseignement supérieur à accès ouvert'', réunit une trentaine de spécialistes. Il a pour objectif d’ouvrir le débat pour tenter de trouver les solutions aux difficultés que rencontrent ces établissements, notamment le sureffectif, le taux d’abandon élevé, le faible taux d’encadrement scientifique et pédagogique et le manque de recherche scientifique.

Le forum s’est poursuivi samedi par l’organisation de quatre ateliers consacrés à l’architecture pédagogique dans les établissements universitaires à accès ouvert, la recherche scientifique dans le domaine des sciences humaines et sociales et l’intégration de ces dernières dans la formation et la recherche au sein de l’université.