Des enfants maqdessis visitent des sites touristiques à Tanger

Le groupe d'enfants d'Al-Qods participant à la 12è édition des colonies de vacances, organisée par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, a visité mardi plusieurs sites touristiques à Tanger. Ainsi, le groupe d'enfants maqdessis participant à cette édition, baptisée "SAR la Princesse Lalla Asmaa", ont longé la plage de Merkala à bord d'un bus découvert, en direction du parc Perdicaris. Les enfants ont pu découvrir également le promontoire de Cap Spartel, point de rencontre entre l'Atlantique et la Méditerranée, avant de se diriger vers les grottes d'Hercule, où ils ont visité les cavernes naturelles de ce lieu mythique.

Cette 12è édition des colonies de vacances bénéficie à 50 enfants, issus de différentes zones d'Al-Qods et qui ont été sélectionnés par un jury sur la base de critères déterminés, dont le statut social de leurs familles, l'excellence du parcours scolaire, leur créativité et leurs aptitudes d'intégration et de cohésion au sein du groupe. Dans une déclaration à la MAP, le chef de la délégation palestinienne, Maher Mafarjeh, a salué l'accueil "incroyable" réservé aux enfants palestiniens dans la ville de Tanger, exprimant ses vifs remerciements à SM le Roi Mohammed VI et au peuple marocain pour avoir permis aux enfants maqdessis de visiter le Maroc et de découvrir la culture et les monuments du Royaume.

Il a également fait savoir que ces colonies de vacances permettent aux enfants palestiniens de nouer des relations d'amitié avec les enfants marocains, rappelant dans ce sens les relations solides et historiques qui lient le Maroc et la Palestine. Pour sa part, Maram Hilwani, une jeune Palestinienne participant à la colonie de vacances a tenu à remercier SM le Roi Mohammed VI pour cette opportunité, notant que ce voyage lui a permis de découvrir le Maroc, considéré par l'ensemble des Palestiniens comme leur deuxième pays. Quant à Mohamed Aboutaa, jeune Maqdessi de 13 ans, il a remercié le Souverain pour lui avoir donné, ainsi qu'à d'autres enfants, la chance de montrer leurs compétences, l'un des critères retenus pour bénéficier de cette visite au Maroc, rappelant que le but du voyage est de renforcer l'idée que les Marocains et les Palestiniens sont un seul et même peuple.