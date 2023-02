Des appelées en quête de réussite bénéficient de formations dans huit spécialités à la base aérienne de soutien généra

189 jeunes femmes ont intégré le Centre de formation des appelés (CFA) à la base aérienne de soutien général de Benslimane, où elles bénéficieront, dans le cadre du service militaire, de formations dans huit spécialités qui leur ouvriront des perspectives prometteuses d'insertion socioéconomique.



En marge d'une visite de terrain des ateliers de formations dans cette base des Forces Royales Air, le lieutenant Farida Moatadid, l'un des encadrants du 37ème contingent des appelés au service militaire, a souligné, dans une déclaration à M24, la chaîne d'information en continu de la MAP, que la phase de spécialisation, d'une durée de huit mois, intervient après une phase de quatre mois (16 mai au 16 septembre 2022) dédiée à la formation commune de base.



Cette formation est répartie, selon les ambitions, les capacités et les compétences individuelles de chaque appelée, en des spécialités prometteuses, a-t-elle assuré, précisant qu'au programme figurent plusieurs disciplines: informatique, secrétariat, préscolaire, jardinage, sport (assistant d'entraîneur), restauration...



Au terme de cette formation, les conscrites vont recevoir des certificats de spécialité, leur permettant d'intégrer le marché de l'emploi, a expliqué le lieutenant Moatadid, notant que certaines peuvent prétendre à intégrer les Forces Armées Royales.



Nombre de bénéficiaires ont exprimé, dans des déclarations similaires, leur fierté et joie de participer à ce grand chantier qui intervient en application des hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'État-Major Général des Forces Armées Royales.



Ces sessions de formations, tant dans leurs volets théorique que pratique, ont été l'occasion idoine pour les appelées de développer leurs connaissances techniques, leurs compétences physiques, psychiques et morales et d'instaurer, chez eux, l'esprit de discipline, d'engagement et de responsabilité.



Les conscrites, âgées de 19 à 25 ans, ont salué les efforts déployés par les cadres et responsables de différents rangs pour prodiguer une formation constructive aux différentes composantes du 37ème contingent, ce qui permet de faciliter leur insertion socioéconomique.



A cet égard, elles ont appelé l'ensemble des jeunes Marocains à s'engager dans le service militaire, fidèles en cela à leur devise éternelle "Dieu, la Patrie, le Roi".