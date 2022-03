Delattre Levivier Maroc: Profit warning sur les résultats de 2021

La société Delattre Levivier Maroc (DLM) a annoncé, à l'occasion de la publication des indicateurs du dernier trimestre 2021, une baisse de plus de 30% de son chiffre d'affaires, au Maroc comme dans les filiales africaines.



"En effet, la conjoncture de ces deux dernières années marquée par la pandémie qui a décalé la majeure partie des projets et a freiné significativement l'avancement des chantiers en cours a eu un impact négatif significatif sur les résultats de DLM", indique la société dans un communiqué.



Le résultat net 2021 sera très négatif, fortement impacté par la clôture d'un contrat déficitaire et par un provisionnement massif des risques, fait savoir la même source, ajoutant que l'endettement est stable pour les comptes sociaux et en amélioration pour les comptes consolidés. Le Conseil d'administration aura à se prononcer sur ces provisions lors de l'arrêté des comptes.



Il n'y a pas eu d'investissements significatifs en 2021. DLM souligne aussi que les résultats nets de 2021 et le contenu de ce profit warning n'ont aucun impact sur la nouvelle dynamique créée par le redressement obtenu par la société en date du 17 février 2022. Et de conclure que l'ensemble des dirigeants sont confiants dans la capacité de DLM de se redresser et de retrouver sa position de leader incontesté dès les prochaines années.