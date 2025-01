Depuis sa création, l’Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) s’est imposée comme un acteur incontournable de la scène politique marocaine. En incarnant les valeurs de justice sociale, de démocratie et d’égalité, les prises de position du parti à des moments charniers de l’histoire de notre pays ont marqué des tournants historiques dans les luttes politiques et sociales, notamment en jouant un rôle central dans la consolidation des institutions démocratiques et la défense des droits fondamentaux.



Dans le cadre de débats actuels sur les rôles politiques des partis au Maroc, certains avancent que l'Union Socialiste des Forces Populaires est gérée d'une manière unilatérale et s'oriente vers une impasse. Ces perceptions, souvent émises par des acteurs externes à l'organisation partisane, se fondent fréquemment sur des impressions, plutôt que sur des faits dénotant une méconnaissance des dispositions et des mécanismes régulant le fonctionnement interne du parti.



Ce genre de débat soulève une question essentielle sur la validité de ces critiques et sur la question de savoir si elles reflètent une réalité tangible ou si elles se limitent à des jugements superficiels ne traduisant pas l'essence du travail partisan. Comment peut-on prétendre à une domination individuelle sur les décisions de l'USFP alors que le parti s'appuie sur des institutions organisationnelles et des organes décisionnels qui reposent sur des mécanismes clairs de dialogue collectif et de prise de décision au service de l'intérêt national et sociétal ?



Par ailleurs, ce genre de débat soulève des interrogations quant à l’habilité d’acteurs externes à évaluer le travail partisan sans une connaissance approfondie de ses processus internes. Ces critiques sont-elles animées par une volonté de prendre part à un débat sérieux et constructif sur les mécanismes de fonctionnement d’un parti ?

En lieu et place de ce genre d’allégations, ne serait-il pas plus utile de soulever des questions plus importantes ayant trait à la réhabilitation de l’action politique et aux réflexions sur des alternatives politiques réelles ?



Transparence et démocratie : Les fondements de la gouvernance partisane



L'Union Socialiste des Forces Populaires bâtit l’élaboration de ses positions politiques et ses prises de décision sur ses institutions et ses structures organisationnelles, qui reposent sur la transparence et le travail collectif. Ces institutions, à travers des réunions régulières, examinent les enjeux nationaux et locaux et définissent les positions à adopter sur la base de débats approfondis et objectifs, plaçant l'intérêt de la nation et des citoyens au premier plan des priorités.



L'USFP n'est pas dirigée selon des orientations individuelles ou des impulsions personnelles, mais s'appuie sur une structure organisationnelle cohérente qui consacre des mécanismes collectifs pour la prise de décision. Les communiqués issus des réunions des organes du parti mettent en évidence les questions débattues et les décisions prises, ce qui démontre le caractère démocratique du fonctionnement partisan et réfute toute allégation de gestion unilatérale.



Les voix qui promeuvent l'idée d'une domination individuelle manquent souvent de connaissance des dynamiques internes du parti, ou choisissent peut-être de les ignorer. Le parti est ouvert aux militants et militantes, qui constituent l'essence de sa force, et eux seuls sont habilités à évaluer ses performances et à orienter ses choix.



A travers ses institutions et ses structures, l'USFP s'efforce de proposer des politiques au service des citoyens marocains et de renforcer la position de la nation. Le parti place la justice sociale, la dignité, et les droits des citoyens en matière de santé, d'éducation et d'emploi au cœur de ses objectifs. Par ailleurs, il œuvre activement à unifier les forces de la gauche, souvent fragmentées, pour construire un projet sociétal global répondant aux aspirations du peuple.



Les débats au sein du parti ne se limitent pas aux individus et aux dirigeants, mais se concentrent sur des questions stratégiques majeures liées aux préoccupations et à l'avenir de la société.



Vers une vision renouvelée pour l’unification de la gauche



L’Union Socialiste des Forces Populaires reconnaît que l’un des défis majeurs auxquels sont confrontés les partis de gauche réside dans la fragmentation et le manque de coordination. Ainsi, le parti s’emploie à établir des ponts de communication avec les différentes composantes de la gauche afin de renforcer le dialogue et parvenir à un consensus à même de relever les défis sociaux et politiques que connaît le pays.



Les défis auxquels fait face l’USFP ne sont pas isolés. A l’échelle internationale, de nombreux partis de gauche ont connu des périodes de fragmentation dues à des divergences idéologiques ou stratégiques. Des exemples tels que la gauche en Europe, notamment en Espagne avec Podemos et le PSOE, montrent que la construction de coalitions fondées sur des objectifs communs peut renforcer la position de ces partis dans un paysage politique concurrentiel.



Actuellement, le parti concentre ses efforts sur l’élaboration de propositions constituant la base d’un projet sociétal intégré répondant aux aspirations des citoyens. Son ouverture sur les différentes composantes de la société, qu’il s’agisse d’intellectuels, ou d’organisations de la société civile, s’inscrit dans une dynamique d’élargissement des consultations en vue de construire des alternatives renforçant la justice sociale et la dignité.



L’année 2025 représente une étape importante dans l’histoire de l’USFP, désignée comme l’année de l’ouverture et de l’écoute des préoccupations des citoyens. Cette vision reflète les conclusions de la réunion de l’institution des secrétaires régionaux et provinciaux, qui ont souligné la nécessité de développer l’organisation interne du parti. Ils ont affirmé qu’un parti incapable de se renouveler est voué à disparaître. Ainsi, l’USFP considère cette année comme une opportunité de moderniser ses mécanismes organisationnels et de renforcer son dialogue avec la société.



Jeunes et femmes : Acteurs du renouveau politique



Le parti œuvre à renforcer l’implication des jeunes et des femmes dans la vie politique, les considérant comme une force motrice pour le changement social et politique. A travers des programmes de formation et des initiatives innovantes, l’USFP offre davantage d’opportunités aux jeunes dirigeants pour assumer des responsabilités, consolidant ainsi son rôle en tant qu’acteur innovant et en phase avec les aspirations des nouvelles générations.



Environnement et technologie : Priorités stratégiques pour l’avenir



Par ailleurs, l’USFP reconnaît que les changements climatiques et la transformation numérique imposent de nouveaux défis nécessitant une réponse rapide et globale. C’est pourquoi le parti place les questions environnementales et technologiques parmi ses priorités, contribuant aux débats nationaux sur l’économie verte et le développement durable, renforçant ainsi sa position en tant que partenaire dans la construction d’un avenir plus durable.



Perspectives économiques et sociales



Face aux inégalités croissantes et aux besoins urgents de réforme dans les secteurs de l’éducation et de la santé, l’USFP propose des mesures concrètes, telles que l’amélioration des infrastructures publiques, la promotion des partenariats public-privé, et la mise en place de programmes ciblés pour l’emploi des jeunes. Ces initiatives visent à renforcer la résilience sociale tout en stimulant la croissance économique.